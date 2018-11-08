Семейный бизнес: в Новосибирске муж с женой попались на торговле наркотиками

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-08T07:42:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали четверых новосибирцев, которые организовали бизнес по продаже наркотиков.

— В состав группы входили четверо жителей Новосибирска возрасте от 27 до 28 лет — супружеская пара и двое их подельников. Ни один из задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекался и в поле зрения полиции не попадал. Молодые люди занимались продажей наркотиков по Новосибирской области бесконтактным способом, делая закладки,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых по местам их жительства. При обыске в квартире семейной пары было найдено более 800 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а у других участников — еще более 33 граммов запрещенных веществ. Кроме того, в машине одного из подозреваемых, был найден полимерный сверток с 19 граммами наркотика. Всего у членов группы изъято около 900 граммов запрещенных веществ, а также мобильный телефон, в котором была обнаружена переписка по вопросам сбыта наркотиков.

— Выяснилось, что супруги закупали оптовые партии наркотиков, осуществляли их хранение и фасовку, после чего все четверо делали тайники-закладки для клиентов по Новосибирской области, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Всем четырем задержанным предъявлены обвинения, и сейчас они находятся под стражей.