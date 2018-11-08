2018-11-08T07:42:47+03:00
Происшествия

Семейный бизнес: в Новосибирске муж с женой попались на торговле наркотиками

В криминальном бизнесе семейной паре помогали двое знакомых
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Молодая пара занималась продажей наркотиков в Новосибирске. Фото: МВД по Новосибирской области.Молодая пара занималась продажей наркотиков в Новосибирске. Фото: МВД по Новосибирской области.
Изменить размер текста:

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали четверых новосибирцев, которые организовали бизнес по продаже наркотиков.

— В состав группы входили четверо жителей Новосибирска возрасте от 27 до 28 лет — супружеская пара и двое их подельников. Ни один из задержанных ранее к уголовной ответственности не привлекался и в поле зрения полиции не попадал. Молодые люди занимались продажей наркотиков по Новосибирской области бесконтактным способом, делая закладки,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Полицейские при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали подозреваемых по местам их жительства. При обыске в квартире семейной пары было найдено более 800 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а у других участников — еще более 33 граммов запрещенных веществ. Кроме того, в машине одного из подозреваемых, был найден полимерный сверток с 19 граммами наркотика. Всего у членов группы изъято около 900 граммов запрещенных веществ, а также мобильный телефон, в котором была обнаружена переписка по вопросам сбыта наркотиков.

— Выяснилось, что супруги закупали оптовые партии наркотиков, осуществляли их хранение и фасовку, после чего все четверо делали тайники-закладки для клиентов по Новосибирской области, — добавили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Всем четырем задержанным предъявлены обвинения, и сейчас они находятся под стражей.

В опасный бизнес были привлечены и двое знакомых. Фото: МВД по Новосибирской области.

В опасный бизнес были привлечены и двое знакомых. Фото: МВД по Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку
Прямо из Китая: таможенники задержали поддельные Bentley и BMW
«Мальвина уже не та»: новосибирцев удивила девушка с розовыми волосами и в розовом пальто
Солдатские письма сибиряков станут сюжетом для спектакля
Погода на день в Новосибирске: 8 ноября снег и плюс 2 градусов
Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре
Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города
Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели
Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей
Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске