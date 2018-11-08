За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку
В Новосибирске мужчина накопил крупный долг перед физическим лицом, а рассчитываться не торопился.
— Решение суда поступило на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Первомайскому району Новосибирска. Приставы, в свою очередь, выяснили, что у должника имеется недвижимость и автомобиль. Судебные приставы тут же вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении его имущества, а также о временном ограничении на выезд за пределы РФ,- рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Уже через пару дней мужчина оплатил весь долг в 2,6 миллиона рублей, кроме того, он заплатил 182 тысячи рублей исполнительского сбора за неоплату долга в срок. Как выяснилось, мужчине надо было срочно выехать за границу по работе.
— Ограничение на выезд за пределы РФ после оплаты долга сняты и мужчина смог спокойно уехать в командировку.