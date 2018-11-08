2018-11-08T07:01:17+03:00
Общество

За границу за 3 миллиона: новосибирец оплатил крупный долг, чтобы поехать в командировку

Около 3 миллионов рублей обошлась новосибирцу поездка за границу по работе
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец заплатил 3 миллиона рублей долга, чтобы уехать в командировку.Новосибирец заплатил 3 миллиона рублей долга, чтобы уехать в командировку.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирске мужчина накопил крупный долг перед физическим лицом, а рассчитываться не торопился.

— Решение суда поступило на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Первомайскому району Новосибирска. Приставы, в свою очередь, выяснили, что у должника имеется недвижимость и автомобиль. Судебные приставы тут же вынесли постановления о запрете регистрационных действий в отношении его имущества, а также о временном ограничении на выезд за пределы РФ,- рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Уже через пару дней мужчина оплатил весь долг в 2,6 миллиона рублей, кроме того, он заплатил 182 тысячи рублей исполнительского сбора за неоплату долга в срок. Как выяснилось, мужчине надо было срочно выехать за границу по работе.

— Ограничение на выезд за пределы РФ после оплаты долга сняты и мужчина смог спокойно уехать в командировку.

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