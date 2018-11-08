2018-11-08T05:54:45+03:00
Общество

Прямо из Китая: таможенники задержали поддельные Bentley и BMW

Почти 400 детских инерционных автомобилей Bentley не прошли таможенный контроль
Надежда ЯРКОВА
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Таможенники не пропустили в Новосибирск поддельные машинки из Китая. Фото: пресс-службы новосибирской таможни.Таможенники не пропустили в Новосибирск поддельные машинки из Китая. Фото: пресс-службы новосибирской таможни.
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Новосибирская таможня изъяла контрафактные игрушечные машинки Bentley и BMW. Игрушки были сделаны в Китае из материалов низкого качества и без разрешения правообладателя.

— Основную часть подделок недобросовестные предприниматели пытались провезти из Китая. На товары незаконно были нанесены обозначения как зарубежных, так и российских брендов, — сообщает пресс-служба Новосибирской таможни. — Всего с начала 2018 года на таможне задержали более 600 тысяч контрафактных товаров.

В 2018 году инспекторы таможни задержали более 600 тысяч поддельных товаров под известными марками, такими как Bentley, BMW, Nike, Reebok, HASBRO, Barbie, Samsung, Louis Vuitton, APPLE, Chanel, FIFA, и множество других. Предотвращен ущерб на сумму около 220 миллионов рублей.

— Так, во время последних проверок были найдены контрафактные товары, которые уже продавались в торговых точках в центре Новосибирска и в городе Купино Новосибирской области. Например были изъяты 300 пар поддельной обуви, продававшейся под известными брендами Adidas, Nike, Reebok, а также спортивная одежда этих же брендов,- добавили в ведомстве. — Весь контрафактный товар будет уничтожен по решению суда.

На основании заявлений правообладателей в отношении нарушителей возбуждены административные дела по статьям — незаконное использование товарного знака и нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Организации заплатили штрафы от 50 до 60 тысяч рублей, а поддельные товары были изъяты и подлежат уничтожению.

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