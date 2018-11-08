Солдатские письма сибиряков станут сюжетом для спектакля

СЕГОДНЯ 04:00 2018-11-08T04:00:32+03:00

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У сибиряков есть замечательная возможность сделать так, чтобы подвиг их родных навсегда остался в истории. В Новосибирске до конца года продлится проект «Солдатские письм» , цель которого - создать единый архив писем, личных дневников солдат, защищавших родину во время Великой Отечественной войны, а также в Афганистане и Чечне.

- Уже сейчас участие в акции приняли жители Новосибирска, Усть-Тарского, Коченевского, Кыштовского районов, - рассказывает Ольга Липатникова, эксперт Центра патриотического воспитания Новосибирской области. - В 2019 году на основе настоящих солдатских весточек любительские театральные коллективы поставят спектакли, увидеть которые смогут все желающие.

Письма с фото вы можете присылать на электронную почту cgpvnso@mail.ru: они будут размещены на сайте www.patriotnso.org. Уточнить всю информацию можно Центре гражданского, патриотического воспитания по телефону (383) 218-18-22.