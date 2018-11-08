Погода на день в Новосибирске: 8 ноября снег и плюс 2 градусов

СЕГОДНЯ 03:39 2018-11-08T03:39:19+03:00

Сегодня будет сильный ветер - до 19 метров в секунду. Фото: Влад КОМЯКОВ

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 2 градусов, но при этом ветрено.

— В четверг, 8 ноября в Новосибирске будет облачно, днем мокрый снег, местами отложение мокрого снега. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица. Днем будет относительно тепло, в пределах 0- плюс 2 градусов, к ночи температура опустится до минус 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет западный, с порывами до 19 метров в секунду.

По области также будет облачно, днем мокрый снег, в отдельных районах метели. На дорогах местами снежные заносы и сильная гололедица. Дневная температура составит минус 2- плюс 3 градусов, ночью тоже пока сильных морозов не ожидается: будет минус 1-6 градусов.

На «Яндексе» новосибирцев также ждет приятный прогноз на сегодняшний день. Ожидается небольшой снег, температура днем будет в пределах плюс 1 градусов, ночью прохладнее: до минус 1 градусов. Уже с завтрашнего дня в город придет похолодание, в выходные ударят морозы.