2018-11-07T18:11:21+03:00
Звезды

Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре

Полина Дубкова снялась в клипе певца на песню «По волнам»
Татьяна СОЛОВОВА
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По сюжету клипа, Полина оказалась на вечеринке в баре. Фото: стоп-кадр с видео.По сюжету клипа, Полина оказалась на вечеринке в баре. Фото: стоп-кадр с видео.
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Рэпер Feduk снимал свой новый клип «По волнам» в подмосковье: для ролика специально соорудили декорации бара возле бассейна. Там-то на вечеринке, которую по сюжету организовал музыкант, и танцевала сибирячка Полина Дубкова.

- Поучаствовать в съемках мне предложили представители певца: сумму гонорара разглашать не буду, - рассказывает девушка.

Кстати, хотя в кадре - лето, на самом деле в момент съемок на улице было всего плюс пять градусов: считай, танцами Полина согревалась.

- Днем еще более-менее терпимо было, а вот вечером мы в перерывах между съемками стояли в пуховиках, чтобы хоть немного согреться, - говорит Полина.

Старания музыканта и сибирячки подписчики оценили:

- Как всегда сочно, - пишут одни.

- Умничка, все круто, клип стильный получился, - делают комплименты вторые.

Правда, то, что клип про лето вышел поздней осенью, многих повеселило:

- У меня снег уже, а он про лето, - возмущается часть подписчиков.

- Кажется, он не в курсе, но скоро зима , - с юмором реагируют другие.

- Так по-летнему: то, что надо в холодную осень, - поддерживают музыканта третьи.

Сибирячка снялась в клипе рэпера Feduk «По волнам».

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