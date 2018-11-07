Рэпер Feduk устроил страстные танцы с сибирячкой в баре
Рэпер Feduk снимал свой новый клип «По волнам» в подмосковье: для ролика специально соорудили декорации бара возле бассейна. Там-то на вечеринке, которую по сюжету организовал музыкант, и танцевала сибирячка Полина Дубкова.
- Поучаствовать в съемках мне предложили представители певца: сумму гонорара разглашать не буду, - рассказывает девушка.
Кстати, хотя в кадре - лето, на самом деле в момент съемок на улице было всего плюс пять градусов: считай, танцами Полина согревалась.
- Днем еще более-менее терпимо было, а вот вечером мы в перерывах между съемками стояли в пуховиках, чтобы хоть немного согреться, - говорит Полина.
Старания музыканта и сибирячки подписчики оценили:
- Как всегда сочно, - пишут одни.
- Умничка, все круто, клип стильный получился, - делают комплименты вторые.
Правда, то, что клип про лето вышел поздней осенью, многих повеселило:
- У меня снег уже, а он про лето, - возмущается часть подписчиков.
- Кажется, он не в курсе, но скоро зима , - с юмором реагируют другие.
- Так по-летнему: то, что надо в холодную осень, - поддерживают музыканта третьи.
Сибирячка снялась в клипе рэпера Feduk «По волнам».