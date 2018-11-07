2018-11-07T16:03:51+03:00
Общество

Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города

Сибирячка преподает растяжку и участвует в съемках танцевальных видео
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Девушка демонстрирует потрясающую гибкость. Фото: Любовь КаргинаДевушка демонстрирует потрясающую гибкость. Фото: Любовь Каргина
Изменить размер текста:

В прошлом Юлия Бобова мастер спорта по художественной гимнастике, но уже 8 лет девушка преподает растяжку в школе танцев и снимается в необычных видео и фотосессиях, посвященных хореографии.

- Гимнастикой я начала заниматься благодаря счастливому случаю, - поделилась с нами Юлия. - Мой будущий тренер приметила меня на пляже благодаря фактуре. Мне тогда было 7 лет.

Сейчас Юлия сама хореограф. Она любит внимание публики и в том числе интернет-аудитории. На фотографиях в соцсетях девушка демонстрирует свою гибкость.

- Подобные съемки имеют для меня очень большое значение, - рассказывает Юлия. - Это что-то вроде отметки, показателя, что я научилась чему-то новому.

Девушка профессионально занималась художественной гимнастикой. Фото: Евгения Анфимова

Девушка профессионально занималась художественной гимнастикой. Фото: Евгения Анфимова

Иногда Юлия проводит мастер-классы на различных мероприятиях, как например детский праздник возле ГПНТБ. Фото: СОЦСЕТИ

Иногда Юлия проводит мастер-классы на различных мероприятиях, как например детский праздник возле ГПНТБ.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели
Работники года: дорожники, метающие песок на машины, стали героями соцсетей
Критик напишет детектив: автором нового Тотального диктанта станет Павел Басинский
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске