Шпагат при любых условиях: сибирячка удивляет своей растяжкой на улицах города

СЕГОДНЯ 15:56 2018-11-07T16:03:51+03:00

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В прошлом Юлия Бобова мастер спорта по художественной гимнастике, но уже 8 лет девушка преподает растяжку в школе танцев и снимается в необычных видео и фотосессиях, посвященных хореографии.

- Гимнастикой я начала заниматься благодаря счастливому случаю, - поделилась с нами Юлия. - Мой будущий тренер приметила меня на пляже благодаря фактуре. Мне тогда было 7 лет.

Сейчас Юлия сама хореограф. Она любит внимание публики и в том числе интернет-аудитории. На фотографиях в соцсетях девушка демонстрирует свою гибкость.

- Подобные съемки имеют для меня очень большое значение, - рассказывает Юлия. - Это что-то вроде отметки, показателя, что я научилась чему-то новому.

Девушка профессионально занималась художественной гимнастикой. Фото: Евгения Анфимова

Иногда Юлия проводит мастер-классы на различных мероприятиях, как например детский праздник возле ГПНТБ.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ