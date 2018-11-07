2018-11-07T15:52:20+03:00
Происшествия

Застряли в лесу из-за метели: попавших в снежную ловушку школьников вызволяли новосибирские спасатели

8 подростков дожидались помощи спасателей в палатке
Алена КУЛЕШОВА
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Детей из заснеженного леса вызволяли спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Детей из заснеженного леса вызволяли спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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В среду, 7 ноября, помощь спасателей понадобилась туристам, которые самостоятельно не могли выбраться из заснеженного леса в Искитимском районе.

- Маршрут 10 сибиряков, среди которых были подростки в возрасте от 14 до 18 лет, пролегал по Искитимскому и Маслянинскому районам. Туристы были уже в 10 километрах от села Новососедово, коггда попали в метель, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Детям было сложно передвигаться по образовавшемуся из-за похолодания насту. По решению руководителя группа остановилась.

Чтобы укрыться от непогоды, туристы разбили палатку и установили навес. А сотрудник Искитимской районной станции юных туристов вызвал спасателей.

- В операции принимали участие около 30 человек, включая спасателей, сотрудников МЧС, лесников, инструкторов станции юных туристов, старост и представителей органов местного самоуправления, - сообщили в пресс-службе МЧС РФ по НСО, - На поиски и вывоз группы туристов задействовали оперативные автомобили, в том числе высокой проходимости, снегоходы и многофункциональный вездеход «Лось».

Добираться до туристов спасателям пришлось на автомобилях УАЗ и КАМАЗ, а затем на снегоходах и вездеходе, на котором и увезли людей. Туристов доставили в спортивно-развлекательный комплекс, где уже были врачи. А еще детей там ждали теплая баня и горячее питание.

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