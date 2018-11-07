Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом

СЕГОДНЯ 13:37 2018-11-07T13:37:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Новосибирска предупреждают об ухудшении погодных условий. Уже этой ночью в городе прогнозируются сильные осадки: ночью выпадет снег, днем — мокрый снег.

— На дорогах снежные заносы, сильный гололед. Ветер западный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 9-14 метров в секунду, порывы до 19 метров. Температура ночью -2-4 градуса, днем 0 +2 градуса, — ссылаются в мэрии на прогнозы синоптиков.

Примерно такой же прогноз Западно-Сибирский гидромет дает и на пятницу. В субботу же погода резко изменится: сибиряков ждет резкое похолодание до -20 градусов.

Также в мэрии дают информацию по уборке города за последние сутки. С улиц города вывезли более трех тысяч кубометров снега, на дороги и тротуары высыпали более полутора тонн пескосоляной смеси.