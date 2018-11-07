2018-11-07T13:34:04+03:00
Общество

«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки

А в отделе заявили, что она избила пятерых полицейских
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Сибирячка показалась полицейским подозрительной из-за худых рук. Фото: zen.yandex.ru Мария Ефремова.Сибирячка показалась полицейским подозрительной из-за худых рук. Фото: zen.yandex.ru Мария Ефремова.
Изменить размер текста:

Сибирячка Мария Ефремова гуляя в парке, оказалась в отделе полиции.

— Если вы, глядя на мое фото, думаете, что я хрупкая, милая девушка, ранимая творческая личность, то глубоко заблуждаетесь. События, произошедшие на днях, говорят о том, что я способна избить, буквально раскидать в стороны и уложить на лопатки пятерых здоровых мужиков, да еще и полицейских, — так начинается история, которая произошла с сибирячкой Марией Ефремовой в Москве и которую она выложила на своем канале в соцсетях.

Эта неприятная история произошла с ней 2 ноября, примерно в три часа дня, после того, как Мария вышла из салона красоты и решила погулять в парке. Там ее остановила полицейская машина, из которой вышли двое сотрудников и потребовали предъявить документы. Девушка в свою очередь, попросила назвать причину проверки, либо предъявит документы, на что услышала: «Мы подозреваем вас в преступлении». Во время препирательств подъехала вторая патрульная машина, из которой вышли еще трое полицейских.

— В какой-то момент я даже решила, что это розыгрыш, не может же такое происходить на самом деле. Представляться новоприбывшие стражи порядка также отказались. Один схватил сумку, и заявил, что меня забирают в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Как потом выяснилось, я оказала сопротивление и избила сотрудников полиции. Представьте себе девушка весом 55 кг раскидывает пятерых здоровенных мужиков,- добавила Мария.

С силой запихнув в машину, сломав фитнес-браслет, а также разбив коленку, ударив о дверцу машины, девушку привезли в отдел. Там уже при понятых обыскали вещи и саму Марию, взяв даже отпечатки пальцев. Ничего запрещенного у нее, конечно, не нашли и просто извинились, предложив отвезти обратно в парк или домой. На вопрос, за что все -таки задержали был ответ: «У вас очень худые руки.»

— Меня задержали, потому что у меня худые руки? А как вы их в пуховике разглядели? Так выглядят наркоманки? Тогда ребята срочно отправляйтесь в рейд по модельным агентствам и арестуйте всех девушек-манекенщиц, они тоже очень худенькие, — добавила возмущенная сибирячка.

Она также сказала, что будет жаловаться, поскольку ей сломали фитнес-браслет и незаконно ее задержали, причинив телесные повреждения. На ее претензии полицейский сказал, что не может возместить материальный ущерб, а если она зафиксирует побои, то все пять сотрудников полиции тоже предъявят ей обвинение в избиении.

— Моя версия происходящего: дармоеды, лодыри и тунеядцы в лице сотрудников полиции каждый день катаются по парку, потому что не хотят работать. В отдел поступила ориентировка, что в этом парке наркоманы какие-то «закладки» делают, а полицейские, вместо того, чтобы искать настоящих преступников, проводят время в парке, приставая к девушкам. Так как отчитываться начальству надо, они решили создать видимость деятельности, а я им просто попала под руку в очередной раз, — закончила свой рассказ о злоключениях в парке сибирячка.

Мария Ефремова родилась в Новосибирске. После окончания школы пробовала себя в индустрии шоу-бизнеса. Мария является продюсером, актрисой, режиссером и сценаристкой. Сейчас работает в Москве над фильмом «Новая жизнь».

Марии удалось сфотографировать на телефон одного из полицейских. Фото: zen.yandex.ru Мария Ефремова.

Марии удалось сфотографировать на телефон одного из полицейских. Фото: zen.yandex.ru Мария Ефремова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Еще хуже будет: Новосибирск засыплет мокрым снегом
Кудрявым птичкам нужна рыбка: новосибирцев просят принести улов для спасения пеликанов
«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств
Ломают руки и разбивают головы: в новосибирских травмпунктах из-за гололеда выстроились очереди
«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»
Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков
Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске
«Аврора Индика»: новосибирец поставил дома теплицу и выращивал канабис
Золотой мэр: выборы главы Новосибирска обойдутся городу в 96 миллионов
Расплата настигла: скрывающемуся 12 лет убийце вынесли приговор в Новосибирске
«Все говорят, а я делаю»: новосибирец взял в руки лом и пошел делать работу за коммунальщиков
Под Новосибирском Mercedes влетел в стоявший на дороге грузовик: погиб мужчина
«Пытался убежать от дьявола»: неадекватный мужчина протаранил шесть машин в центре Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 7 ноября будет снежно
«Соболей нельзя под бульдозер»: губернатор высказался против сноса памятника «Сибирские просторы» в Новосибирске
Санта в бикини: сибирячка устроила откровенную фотосессию на пилоне
«Я замерзла от одного видео этого красавчика»: Сибирский Халк покорил ледяную Обь и соцсети
Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД
Новосибирская область войдет в федеральный проект по развитию санитарной авиации
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта