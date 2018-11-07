«Я даже решила, что это розыгрыш»: сибирячку забрали в отдел полиции за сильно худые руки

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-07T13:34:04+03:00

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Сибирячка Мария Ефремова гуляя в парке, оказалась в отделе полиции.

— Если вы, глядя на мое фото, думаете, что я хрупкая, милая девушка, ранимая творческая личность, то глубоко заблуждаетесь. События, произошедшие на днях, говорят о том, что я способна избить, буквально раскидать в стороны и уложить на лопатки пятерых здоровых мужиков, да еще и полицейских, — так начинается история, которая произошла с сибирячкой Марией Ефремовой в Москве и которую она выложила на своем канале в соцсетях.

Эта неприятная история произошла с ней 2 ноября, примерно в три часа дня, после того, как Мария вышла из салона красоты и решила погулять в парке. Там ее остановила полицейская машина, из которой вышли двое сотрудников и потребовали предъявить документы. Девушка в свою очередь, попросила назвать причину проверки, либо предъявит документы, на что услышала: «Мы подозреваем вас в преступлении». Во время препирательств подъехала вторая патрульная машина, из которой вышли еще трое полицейских.

— В какой-то момент я даже решила, что это розыгрыш, не может же такое происходить на самом деле. Представляться новоприбывшие стражи порядка также отказались. Один схватил сумку, и заявил, что меня забирают в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Как потом выяснилось, я оказала сопротивление и избила сотрудников полиции. Представьте себе девушка весом 55 кг раскидывает пятерых здоровенных мужиков,- добавила Мария.

С силой запихнув в машину, сломав фитнес-браслет, а также разбив коленку, ударив о дверцу машины, девушку привезли в отдел. Там уже при понятых обыскали вещи и саму Марию, взяв даже отпечатки пальцев. Ничего запрещенного у нее, конечно, не нашли и просто извинились, предложив отвезти обратно в парк или домой. На вопрос, за что все -таки задержали был ответ: «У вас очень худые руки.»

— Меня задержали, потому что у меня худые руки? А как вы их в пуховике разглядели? Так выглядят наркоманки? Тогда ребята срочно отправляйтесь в рейд по модельным агентствам и арестуйте всех девушек-манекенщиц, они тоже очень худенькие, — добавила возмущенная сибирячка.

Она также сказала, что будет жаловаться, поскольку ей сломали фитнес-браслет и незаконно ее задержали, причинив телесные повреждения. На ее претензии полицейский сказал, что не может возместить материальный ущерб, а если она зафиксирует побои, то все пять сотрудников полиции тоже предъявят ей обвинение в избиении.

— Моя версия происходящего: дармоеды, лодыри и тунеядцы в лице сотрудников полиции каждый день катаются по парку, потому что не хотят работать. В отдел поступила ориентировка, что в этом парке наркоманы какие-то «закладки» делают, а полицейские, вместо того, чтобы искать настоящих преступников, проводят время в парке, приставая к девушкам. Так как отчитываться начальству надо, они решили создать видимость деятельности, а я им просто попала под руку в очередной раз, — закончила свой рассказ о злоключениях в парке сибирячка.

Мария Ефремова родилась в Новосибирске. После окончания школы пробовала себя в индустрии шоу-бизнеса. Мария является продюсером, актрисой, режиссером и сценаристкой. Сейчас работает в Москве над фильмом «Новая жизнь».