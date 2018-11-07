2018-11-07T12:33:31+03:00
Происшествия

«Признался, чтобы не изнасиловали жену» - экс-милиционера Евгения Чуплинского снова судят за 19 убийств

Верховный суд отменил прежний приговор, и процесс начался заново в Новосибирске
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности.Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Новосибирский областной суд вновь рассматривает дело Евгения Чуплинского. Бывшего милиционера обвиняют в убийстве 19 женщин. По данным следствия, маньяк годами расправлялся с проститутками, убивая их и расчленяя.

В начале года присяжные заседатели уже проголосовал против Чуплинского, признав его виновным. Затем суд вынес пожизненный приговор. Однако арестант пожаловался на приговор, и Верховный суд его отменил.

Может ли Евгений Чуплинский выйти на свободу? Объясняем на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Теперь процесс начался вновь, но не с самого начала, а с того момента, который следует за вердиктом присяжных.

О том, как совершались преступления «КП»-Новосибирск» рассказывал Владимир Бондаренко, который вел следствие по делу расчленителя:

- Происходило, например, так: убивал женщину, расчленял и разбрасывал останки в тех местах, где, знал, их скоро найдут. Потом приезжал в компанию девушек, которые знали погибшую, и разговаривал с ними о жертве. А те, например, говорят: «Да она сволочью была, так ей и надо». Он для себя решал: «Значит, я правильно сделал». Издевательства над телами жертв тоже оправдывал. Как он пояснял, эти действия содержали аллегории. Допустим, его женщина оскорбляет, он ее убивает и удаляет ей язык. Поясняет, что девушка его оскорбляла. В свой поступок преступник закладывал смысл: язык мой - враг мой.

А вот сам Чуплинский настаивает на своей невиновности. В какой-то период времени он давал признательные показания, но потом отказался от них.

На встрече с «КП»-Новосибирск», которая прошла в следственном изоляторе, Чуплинский объяснил свои признания. По его словам, он подвергся шантажу.

— Мне показали жену на телефоне и сказали: «если хочешь, завтра-послезавтра покажем тебе, как ее насилуют и режут на части, как ты убивал и резал и так далее», - сказал экс-милиционер.

«Вы сознаетесь хоть в убийстве Винни-Пуха» - Евгений Чуплинский настаивает на своей невиновности

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Евгений Чуплинский, арестованный за убийство 19 проституток, дал эксклюзивное интервью "КП".Вадим АЛЕКСЕЕВ

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