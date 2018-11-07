2018-11-07T11:30:02+03:00
Общество

«Считают себя лучше всех»: новосибирцы возмущены водителями, объезжающими пробку под «кирпич»

Такая ситуация происходит каждое утро возле «Сибирского Молла» в Октябрьском районе Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
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Чтобы объехать пробку, водители едут под знак "кирпич". Стоп-кадр с видео vk.com/act54.Чтобы объехать пробку, водители едут под знак "кирпич". Стоп-кадр с видео vk.com/act54.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирцы сняли на видео наглых водителей, которые объезжают пробку под запрещающий знак, тем самым увеличивая ее.

— Некоторые водители считают себя лучше всех, поворачивают под дорожный знак «кирпич» и едут дальше, поскольку их дорога является главной — водители которые стояли в пробке по улице Красина обязаны их пропустить из-за знака «уступи дорогу», — описала ситуацию возмущенная подписчица в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Она добавляет, что если поменять приоритет главной дороги, то проблема будет решена, раз на знак «кирпич» водители все равно не обращают внимание.

— Таким образом, водители, которые едут по Красина, повернув на парковку и далее на выезд с парковки на улицу Фрунзе не должны будут пропускать недобросовестных водителей, слева едущих по главной дороге, — отмечает сибирячка. — Очень надеюсь, что кто-нибудь отреагирует на данную проблему.

Возмущенную девушку поддержали и пользователи соцсетей. Вот что они пишут по этому поводу:

— Да просто пару раз там ДПС бы встали, и всем по выписывали лишение за кирпич — решило бы проблему на какое-то время, а люди не перестанут считать себя лучше других, тут уж ничего не поделать, — пишет один.

— ДПС надо вызывать, или на камеру снимать, — предлагает второй.

— 5000 штраф или лишение на 6 месяцев, — добавляет третий.

— Действительно, лучше не наказать за нарушение, а знак приоритета сменить, — поддерживает четвертый.

Наглые водилы..

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