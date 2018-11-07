2018-11-07T10:45:29+03:00
Общество

Навязанная страховка: сибиряков атаковали ненужными предложениями от банков

Жители Сибири жалуются на навязывание ненужных предложений и услуг от банков
Надежда ЯРКОВА
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Сибиряки страдают от навязанных услуг банков при оформлении кредитов.Сибиряки страдают от навязанных услуг банков при оформлении кредитов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Сибиряки жалуются в Банк России на работу кредитных организаций, а именно на мисселинг — небрежную продажу продуктов или услуг, когда договор либо искажен, либо продукт или услуга не подходит для нужд клиента.

— Так с мая по сентябрь 2018 года, жители регионов СФО пожаловались в Банк России на кредитные организации больше пяти тысяч раз. Только 1% от этого количества составили жалобы на навязывание иных продуктов вместо вклада, — сообщают в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, отметив, что до мая такие жалобы вообще не выделяли в отдельную категорию.

Жертвами мисселинга — некорректной продажи — чаще становятся те клиенты, которые хотят разместить деньги во вклад. Под видом «вкладов с повышенной доходностью» им предлагают другие продукты, не раскрывая всех рисков и особенностей использования, например, полисы инвестиционного страхования жизни.

— Спрос на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) за шесть месяцев 2018 года вырос на 65% в сравнении с прошлым годом. Однако вместе с ростом продаж увеличивается количество жалоб на то, что людям навязали страховые полисы вместо банковского вклада. Эти два продукта отличаются: при досрочном расторжении договора ИСЖ можно потерять часть взносов, а сами средства не застрахованы государством, — отметили в пресс-службе.

С мая по сентябрь сибиряки 661 раз пожаловались на навязывание дополнительных услуг при заключении договоров ипотечного или потребительского кредитования. Больше всего жалоб поступило от жителей Новосибирской — 135, Кемеровской -107 и Иркутской — 99 областей.

Банк России разработал нормативный акт с требованиями о полном раскрытии информации, а также об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ним рисков.

— Со следующего года у Банка России появится право на «контрольные закупки». Сотрудники смогут проверять в процессе продажи, как банки выполняют эти требования. В первую очередь будут жалобы на мисселинг, — отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Артур Музяев. — Также контрольные закупки в банках будут проводить по жалобам на любые навязывания финансовых продуктов.

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