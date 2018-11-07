2018-11-07T10:30:42+03:00
Здоровье

Губернатор приостановил разработку проекта онкоцентра в Новосибирске

Специалистам предстоит придумать новую концепцию
Татьяна СОЛОВОВА
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Андрей Травников объяснил, что от самой идеи строительства никто не отказывается, но нужен новый проект.Андрей Травников объяснил, что от самой идеи строительства никто не отказывается, но нужен новый проект.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Губернатор Новосибирской области приостановил разработку проекта по строительству онкоцентра: об этом Андрей Травников заявил на встрече с журналистами.

- Мы несколько пересмотрели свои подходы к развитию системы онкопомощи в регионе: это связано с тем, что на самом деле этот вид помощи активно развивается как в бюджетной сфере, так и во внебюджетных проектах. И, безусловно, нам необходимо включить все виды онкопомощи в общую систему, чтобы все работало как единый механизм. В связи с этим я приостановил работу над разработкой проектно- сметной документацией по строительству онкодиспансера: нам нужно определить концепцию нового объекта, который нам предстоит создать, - объяснил свое решение Андрей Александрович.

Однако глава региона подчеркнул: от самой идеи никто отказываться не собирается.

- С учетом того, что программа строительства онкоцентров предусмотрена и в национальном проекте, начиная с 2020 года, нам нужно хорошо подготовиться с точки зрения решения и его аргументации. Поэтому до конца 2018 года мои коллеги совместно с экспертами разработают медико-технологическое задание, чтобы в 2019 году было мы могли разработать проектно-сметную документацию, - рассказал губернатор.

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