2018-11-07T09:47:23+03:00
Происшествия

«Аврора Индика»: новосибирец поставил дома теплицу и выращивал канабис

В Новосибирске местный житель устроил дома оранжерею с разными сортами конопли
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирец подписывал сорта конопли. Фото: МВД по Новосибирской области.Новосибирец подписывал сорта конопли. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Росси по Новосибирской области задержали 45-летнего жителя Ленинского района, который дома в оранжерее выращивал наркосодержащие растения, причем нескольких видов и сортов.

— Во время проведенных в доме обысков у новосибрца нашли и изъяли наркотическое средство — марихуана массой около 3 килограммов и 3,3 грамма масла гашиша. А также в квартире нашли 18 кустов конопли, которая росла в теплицах, оснащенных электрическими тепловыми пушками, приборами для измерения температуры и влажности воздуха, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Хозяин дома объяснил, что растения выращивал для собственного употребления.

— Возбуждено уголовное дело по статье — незаконное изготовление наркотических средств, совершенное в крупном размере. Мужчине грозит лишение свободы от 3 до 10 лет,- добавили в полиции.

В отношении новосибирца избрана мера — обязательство о явке. Кроме этого, мужчина привлечен к административной ответственности по статье — непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.

Мужчина в доме устроил теплицу по выращиванию канабиса. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина в доме устроил теплицу по выращиванию канабиса. Фото: МВД по Новосибирской области.

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