2018-11-07T09:10:21+03:00
Общество

Золотой мэр: выборы главы Новосибирска обойдутся городу в 96 миллионов

В избиркоме подсчитали, во сколько обойдутся выборы нового мэра Новосибирска
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Следующие выборы мэра могут обойтись городу под 100 миллионов рублей.Следующие выборы мэра могут обойтись городу под 100 миллионов рублей.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Сумма расходов на предстоящие в 2019 году выборы мэра выросли по сравнению с 2014 годом с 52 до 96,6 миллиона рублей, то есть почти в два раза.

В Новосибирске выборы пройдут 8 сентября 2019 года. На данный момент объем бюджетных ассигнований на подготовку и проведение выборов мэра находится на рассмотрении. По предварительным подсчетам, выборы обойдутся в 96,6 миллионов рублей, но сейчас рассматривают два варианта проведения выборов: в один либо два тура. Об этом заявили в общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

— В случае проведения выборов в два тура эти затраты могут вырасти на 70%, это около 67,6 миллиона рублей, — рассказала председатель избирательной комиссии муниципалитета Тамара Краткая.- Это почти в два раза больше потраченных в апреле 2014 года на проведение и подготовку досрочных выборов мэра Новосибирска. Тогда было израсходовано 52,03 миллиона рублей.

Общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в избирательной комиссии пояснили, что резкое повышение суммы связано с внедрением большого числа КОИБов (Комплексов обработки избирательных бюллетеней). Так, в предстоящих выборах мэра будет использоваться 300 КОИБов. Электронные устройства уже куплены за счет федерального бюджета, а такие большие расходы связаны, в том числе, с потраченными на переобучение специалистов средствами.

— Однако установка дополнительных КОИБов на выборах мэра не только удваивает расходы городского бюджета, но и повышает уровень недоверия населения, — отметил глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Поэтому «Гражданский патруль» предложил вернуть систему выборов мэра в два тура. Предложение об этом будет рассмотрено на осенней сессии Горсовета.

В общественной организации также отметили, что в действующем законодательстве Новосибирской области не предусмотрен контроль за работой КОИБов. В региональном законе отсутствует предусмотренная федеральным законом норма о ручном пересчете голосов после КОИБов. Обращение о внесении в закон поправок об этом правозащитники направили в Заксобрание Новосибирской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Аврора Индика»: новосибирец поставил дома теплицу и выращивал канабис
Расплата настигла: скрывающемуся 12 лет убийце вынесли приговор в Новосибирске
«Все говорят, а я делаю»: новосибирец взял в руки лом и пошел делать работу за коммунальщиков
Под Новосибирском Mercedes влетел в стоявший на дороге грузовик: погиб мужчина
«Пытался убежать от дьявола»: неадекватный мужчина протаранил шесть машин в центре Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 7 ноября будет снежно
«Соболей нельзя под бульдозер»: губернатор высказался против сноса памятника «Сибирские просторы» в Новосибирске
Санта в бикини: сибирячка устроила откровенную фотосессию на пилоне
«Я замерзла от одного видео этого красавчика»: Сибирский Халк покорил ледяную Обь и соцсети
Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД
Новосибирская область войдет в федеральный проект по развитию санитарной авиации
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта