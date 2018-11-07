Золотой мэр: выборы главы Новосибирска обойдутся городу в 96 миллионов

СЕГОДНЯ 09:09 2018-11-07T09:10:21+03:00

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Сумма расходов на предстоящие в 2019 году выборы мэра выросли по сравнению с 2014 годом с 52 до 96,6 миллиона рублей, то есть почти в два раза.

В Новосибирске выборы пройдут 8 сентября 2019 года. На данный момент объем бюджетных ассигнований на подготовку и проведение выборов мэра находится на рассмотрении. По предварительным подсчетам, выборы обойдутся в 96,6 миллионов рублей, но сейчас рассматривают два варианта проведения выборов: в один либо два тура. Об этом заявили в общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

— В случае проведения выборов в два тура эти затраты могут вырасти на 70%, это около 67,6 миллиона рублей, — рассказала председатель избирательной комиссии муниципалитета Тамара Краткая.- Это почти в два раза больше потраченных в апреле 2014 года на проведение и подготовку досрочных выборов мэра Новосибирска. Тогда было израсходовано 52,03 миллиона рублей.

Общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» в избирательной комиссии пояснили, что резкое повышение суммы связано с внедрением большого числа КОИБов (Комплексов обработки избирательных бюллетеней). Так, в предстоящих выборах мэра будет использоваться 300 КОИБов. Электронные устройства уже куплены за счет федерального бюджета, а такие большие расходы связаны, в том числе, с потраченными на переобучение специалистов средствами.

— Однако установка дополнительных КОИБов на выборах мэра не только удваивает расходы городского бюджета, но и повышает уровень недоверия населения, — отметил глава «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Поэтому «Гражданский патруль» предложил вернуть систему выборов мэра в два тура. Предложение об этом будет рассмотрено на осенней сессии Горсовета.

В общественной организации также отметили, что в действующем законодательстве Новосибирской области не предусмотрен контроль за работой КОИБов. В региональном законе отсутствует предусмотренная федеральным законом норма о ручном пересчете голосов после КОИБов. Обращение о внесении в закон поправок об этом правозащитники направили в Заксобрание Новосибирской области.