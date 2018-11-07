2018-11-07T07:59:12+03:00
Происшествия

Расплата настигла: скрывающемуся 12 лет убийце вынесли приговор в Новосибирске

В Новосибирске вынесли приговор по убийству возле клуба «Аквариум», которое случилось 13 лет назад
Надежда ЯРКОВА
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Убийца 12 лет скрывался от правосудия, живя под чужим паспортом.Убийца 12 лет скрывался от правосудия, живя под чужим паспортом.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Во вторник, 6 ноября 2018 года Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор 41-летнему Алексею Степанову, который скрывался от правосудия 12 лет.

— Суд установил, что в ночь с 13 на 14 апреля 2005 года Степанов вместе со своей сожительницей находился в ночном кафе-баре «Аквариум» в Новосибирске по улице Советская, 14а, где между ним и незнакомой компанией молодых людей, отдыхавшей там же, произошел конфликт. После закрытия клуба возле «Аквариума» стояло большое количество людей, в том числе и компания молодых людей, с которыми у Степанова ранее случился конфликт. К этому времени сожительница Степанова привезла по его просьбе из дома карабин «Сайга», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Он вышел из кафе и несколько раз прицельно выстрелил из карабина, ранив четырех людей. Выстрелив в еще одного мужчину, с которым ранее была ссора, Степанов догнал его и ударил по голове рукой, после чего тот упал на землю. Потом он добил его торцом дульной насадки карабина в голову- удар оказался смертельным. После этого Степанов скрылся с места преступления, утопив карабин реке Обь.

В прокуратуре добавили, что преступник около 12 лет находился в розыске, проживая в Краснодарском крае по чужому паспорту.

— Степанов признан виновным по статьям — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, по двум эпизодам умышленного причинения легкого вреда здоровью и статье -убийство. Однако в суде он свою вину не признал, объяснив, что у него не было умысла убивать, заявив, что это была самооборона с его стороны, — добавили в ведомстве.

По совокупности преступлений его приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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