«Все говорят, а я делаю»: новосибирец взял в руки лом и пошел делать работу за коммунальщиков
Вроде до выборов еще далеко, но новосибирский активист взял в руки лом и теперь трудится на благо горожан, очищая скользкие дороги ото льда.
— Все говорят, а я делаю! — заявил в видео представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев, который, по всей видимости, озабочен состоянием не только автомобильных дорог, но и пешеходных.
Михаил взял в руки лом и пошел очищать дорожку, покрытую толстым слоем наледи. При этом в конце он говорит фразу и сопровождает ее поднятым вверх пальцем, как герой комедийного российского сериала «Домашний арест» — Иван Самсонов — простой русский работяга, кандидат от народа, ставший в конце мэром города.
Видео, размещенное на его личной странице в соцсетях нашло одобрение среди новосибирцев.
— Готовый ролик для социальной рекламы. Скоро на всех экранах Новосибирска, — пишет один.
— Михаил! Отличное начало предвыборной компании, — добавляет второй.
— Кто-то насмотрелся Домашнего ареста? — отмечает третий.
«Домашний арест» — российский комедийный телесериал, снятый компанией Comedy Club Production. По сюжету мэр небольшого российского города оказывается под домашним арестом в своей старой коммунальной квартире и пытается вернуть власть, деньги и свое «честное» имя, выдвинув вместо себя на пост мэра своего соседа по коммуналке- экскаваторщика Ивана Самсонова.
А я делаю..