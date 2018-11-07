2018-11-07T06:57:17+03:00
Общество

«Все говорят, а я делаю»: новосибирец взял в руки лом и пошел делать работу за коммунальщиков

Новосибирский активист взял в руки лом и пошел бороться с наледью на дорогах
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Новосибирец взял лом и пошел делать работу за коммунальщиков. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева на facebook.com.Новосибирец взял лом и пошел делать работу за коммунальщиков. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева на facebook.com.
Изменить размер текста:

Вроде до выборов еще далеко, но новосибирский активист взял в руки лом и теперь трудится на благо горожан, очищая скользкие дороги ото льда.

— Все говорят, а я делаю! — заявил в видео представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев, который, по всей видимости, озабочен состоянием не только автомобильных дорог, но и пешеходных.

Михаил взял в руки лом и пошел очищать дорожку, покрытую толстым слоем наледи. При этом в конце он говорит фразу и сопровождает ее поднятым вверх пальцем, как герой комедийного российского сериала «Домашний арест» — Иван Самсонов — простой русский работяга, кандидат от народа, ставший в конце мэром города.

Видео, размещенное на его личной странице в соцсетях нашло одобрение среди новосибирцев.

— Готовый ролик для социальной рекламы. Скоро на всех экранах Новосибирска, — пишет один.

— Михаил! Отличное начало предвыборной компании, — добавляет второй.

— Кто-то насмотрелся Домашнего ареста? — отмечает третий.

«Домашний арест» — российский комедийный телесериал, снятый компанией Comedy Club Production. По сюжету мэр небольшого российского города оказывается под домашним арестом в своей старой коммунальной квартире и пытается вернуть власть, деньги и свое «честное» имя, выдвинув вместо себя на пост мэра своего соседа по коммуналке- экскаваторщика Ивана Самсонова.

А я делаю..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Расплата настигла: скрывающемуся 12 лет убийце вынесли приговор в Новосибирске
Под Новосибирском Mercedes влетел в стоявший на дороге грузовик: погиб мужчина
«Пытался убежать от дьявола»: неадекватный мужчина протаранил шесть машин в центре Новосибирска
Погода на день в Новосибирске: 7 ноября будет снежно
«Соболей нельзя под бульдозер»: губернатор высказался против сноса памятника «Сибирские просторы» в Новосибирске
Санта в бикини: сибирячка устроила откровенную фотосессию на пилоне
«Я замерзла от одного видео этого красавчика»: Сибирский Халк покорил ледяную Обь и соцсети
Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД
Новосибирская область войдет в федеральный проект по развитию санитарной авиации
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта