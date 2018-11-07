«Все говорят, а я делаю»: новосибирец взял в руки лом и пошел делать работу за коммунальщиков

СЕГОДНЯ 06:57 2018-11-07T06:57:17+03:00

Новосибирец взял лом и пошел делать работу за коммунальщиков. Стоп-кадр с видео Михаила Мезенцева на facebook.com.

Новосибирский активист взял в руки лом и пошел бороться с наледью на дорогах

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Вроде до выборов еще далеко, но новосибирский активист взял в руки лом и теперь трудится на благо горожан, очищая скользкие дороги ото льда.

— Все говорят, а я делаю! — заявил в видео представитель Федерации автовладельцев России Михаил Мезенцев, который, по всей видимости, озабочен состоянием не только автомобильных дорог, но и пешеходных.

Михаил взял в руки лом и пошел очищать дорожку, покрытую толстым слоем наледи. При этом в конце он говорит фразу и сопровождает ее поднятым вверх пальцем, как герой комедийного российского сериала «Домашний арест» — Иван Самсонов — простой русский работяга, кандидат от народа, ставший в конце мэром города.

Видео, размещенное на его личной странице в соцсетях нашло одобрение среди новосибирцев.

— Готовый ролик для социальной рекламы. Скоро на всех экранах Новосибирска, — пишет один.

— Михаил! Отличное начало предвыборной компании, — добавляет второй.

— Кто-то насмотрелся Домашнего ареста? — отмечает третий.

«Домашний арест» — российский комедийный телесериал, снятый компанией Comedy Club Production. По сюжету мэр небольшого российского города оказывается под домашним арестом в своей старой коммунальной квартире и пытается вернуть власть, деньги и свое «честное» имя, выдвинув вместо себя на пост мэра своего соседа по коммуналке- экскаваторщика Ивана Самсонова.