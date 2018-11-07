2018-11-07T05:53:21+03:00
Происшествия

Под Новосибирском Mercedes влетел в стоявший на дороге грузовик: погиб мужчина

Смертельная для водителя «Мерседеса» авария произошла на трассе в Новосибирской области
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "Мерседеса" влетел в сломавшуюся на дороге фуру.Водитель "Мерседеса" влетел в сломавшуюся на дороге фуру.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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ДТП случилось во вторник, 6 ноября в 8 вечера в Чулымском районе на 152 км дороги «Иртыш».

— 37-летний водитель за рулем Mercedes-Benz, ехавший со стороны Новосибирска в сторону Омска, влетел в припаркованный грузовой автомобиль МАЗ, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.- В аварии на месте от полученных травм погиб водитель «Мерседеса» — житель Томска.

По словам очевидцев, грузовик стоял на трассе сломанный. Позади него был установлен аварийный знак. От столкновения фуру отбросило метров на десять.

По данному ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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