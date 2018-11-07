2018-11-07T03:54:36+03:00
Происшествия

«Пытался убежать от дьявола»: неадекватный мужчина протаранил шесть машин в центре Новосибирска

Со слов устроившего массовое ДТП мужчины, он пытался убежать от дьявола
Надежда ЯРКОВА
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Устроившего ДТП из шести машин мужчину забрали в психиатрическую больницу. Стоп-кадр с видео instact54.Устроившего ДТП из шести машин мужчину забрали в психиатрическую больницу. Стоп-кадр с видео instact54.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Пугающий своей странностью инцидент произошел во вторник, 6 ноября в центре Новосибирска: водитель собрал в аварии шесть иномарок, а после напугал новосибирцев дикими криками и телодвижениями.

— Авария случилась на улице Каменской возле дома №53. Там произошла массовая авария с участием шести автомобилей, среди которых кроссоверы Infiniti, Nissan X-Trail и Land Rover Range Rover, седан Mazda 6, универсал Nissan и еще Mazda, — сообщил подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, аварию спровоцировал водитель «Ниссана». Виновник аварии заявил, что пытался убежать от дьявола.

На месте работали врачи скорой помощи, пострадавших в ДТП нет. Виновника аварии госпитализировали в психиатрическую больницу.

Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу случившегося:

— Нельзя просто так взять и убежать от дьявола, — пишет один.

— От себя не убежишь,- философски добавляет второй.

Изгоняющий дьявола..

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