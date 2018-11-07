«Пытался убежать от дьявола»: неадекватный мужчина протаранил шесть машин в центре Новосибирска
Пугающий своей странностью инцидент произошел во вторник, 6 ноября в центре Новосибирска: водитель собрал в аварии шесть иномарок, а после напугал новосибирцев дикими криками и телодвижениями.
— Авария случилась на улице Каменской возле дома №53. Там произошла массовая авария с участием шести автомобилей, среди которых кроссоверы Infiniti, Nissan X-Trail и Land Rover Range Rover, седан Mazda 6, универсал Nissan и еще Mazda, — сообщил подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Со слов очевидцев, аварию спровоцировал водитель «Ниссана». Виновник аварии заявил, что пытался убежать от дьявола.
На месте работали врачи скорой помощи, пострадавших в ДТП нет. Виновника аварии госпитализировали в психиатрическую больницу.
Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу случившегося:
— Нельзя просто так взять и убежать от дьявола, — пишет один.
— От себя не убежишь,- философски добавляет второй.
Изгоняющий дьявола..