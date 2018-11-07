2018-11-07T03:16:58+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 7 ноября будет снежно

Какая погода ждет новосибирцев в середине недели
Надежда ЯРКОВА
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На дорогах сегодня снежные заносы, гололедица.На дорогах сегодня снежные заносы, гололедица.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе ожидается небольшой снег, на дорогах снежные заносы.

— В среду, 7 ноября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег. Ситуация на дорогах будет сложной: местами снежные заносы и гололедица. Температура днем ожидается в пределах минус 1-3 градусов, к ночи опустится до минус 7-9 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет теплый, юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.

По Новосибирской области также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах днем мокрый снег, при прояснениях ожидается изморозь и туманы. На дорогах местами снежные заносы, гололедица. Дневная температура будет 0- минус 5 градусов, ночная колебаться в пределах минус 5-10 градусов, местами возможны заморозки до минус 15 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам днем небольшие осадки в виде снега. Температура днем и ночью будет одинаковой — минус 3 градусов. Согласно прогнозу, относительно теплая погода продержится еще два дня, а в выходные в город придет резкое похолодание.

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