2018-11-06T19:19:50+03:00
Общество

Санта в бикини: сибирячка устроила откровенную фотосессию на пилоне

Новогодние кадры девушка выложила в честь праздничной акции
Татьяна СОЛОВОВА
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Как вам такой Санта? Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.Как вам такой Санта? Фото: Михаил РЕШЕТНИКОВ.
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Новосибирская танцовщица Анна Решетникова уже вовсю готовится к Новому году, и выложила в своем Инстаграме первое праздничное фото. Правда, вместо традиционной елки на нем пилон, а сама сибирячка кружится в купальнике и колпаке.

- Санта без тени загадки, - подписала девушка откровенный снимок.

Кстати, саму фотосессию Анна устроила еще прошлым летом на пляже возле Бердска. А выложила снимок, чтобы призвать своих участников поучаствовать в акции «Тайный Санта».

- Смысл в том, чтобы дарить подарки друг другу, даже если вы совсем не знакомы и находитесь на разных концах света, - объяснила Анна. – По жребию каждому участнику выбирается человек, которому он должен купить подарок на Новый год номиналом около 1000 рублей.

Подписчики оценили и новогодний образ Анны, и ее задумку.

- Я бы с радостью поучаствовала, - пишут одни.

- Мне очень нравится фото, - делают комплимент сибирячке другие.

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