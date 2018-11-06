Санта в бикини: сибирячка устроила откровенную фотосессию на пилоне
Новосибирская танцовщица Анна Решетникова уже вовсю готовится к Новому году, и выложила в своем Инстаграме первое праздничное фото. Правда, вместо традиционной елки на нем пилон, а сама сибирячка кружится в купальнике и колпаке.
- Санта без тени загадки, - подписала девушка откровенный снимок.
Кстати, саму фотосессию Анна устроила еще прошлым летом на пляже возле Бердска. А выложила снимок, чтобы призвать своих участников поучаствовать в акции «Тайный Санта».
- Смысл в том, чтобы дарить подарки друг другу, даже если вы совсем не знакомы и находитесь на разных концах света, - объяснила Анна. – По жребию каждому участнику выбирается человек, которому он должен купить подарок на Новый год номиналом около 1000 рублей.
Подписчики оценили и новогодний образ Анны, и ее задумку.
- Я бы с радостью поучаствовала, - пишут одни.
- Мне очень нравится фото, - делают комплимент сибирячке другие.