Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД
Сергей Штельмах может вернуться на службу. По крайней мере, экс-начальник намерен восстановиться через суд.
«02.11.2018 года в Центральный районный суд города Новосибирска поступило исковое заявление Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области о восстановлении на службе, взыскания денежного довольствия, компенсации морального вреда», - сообщает Центральный районный суд Новосибирска.
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Если уволенный офицер выиграет, то может не только вернуть погоны, но и получить деньги. Заседание состоится в середине месяца, оно назначено на 16 ноября.
Напомним, что Сергея Штельмаха уволил Министр МВД России «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следом в соцсетях всплыл документ — из Следственного комитета.
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Согласно бумаге, Штельмаха и главу новосибирского управления МВД Юрия Стерликова подозревают в выдаче так называемых «непроверяшек». Прокомментировать ситуацию уволенный офицер отказался.
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