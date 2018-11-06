2018-11-06T13:30:49+03:00
Общество

Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД

Уволенный с черной меткой офицер написал иск к Министерству внутренних дел и намерен вернуться на службу
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Сергей Штельмах намерен вернуться на службу.Сергей Штельмах намерен вернуться на службу.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сергей Штельмах может вернуться на службу. По крайней мере, экс-начальник намерен восстановиться через суд.

«02.11.2018 года в Центральный районный суд города Новосибирска поступило исковое заявление Штельмаха С.В. к МВД России, ГУ МВД России по Новосибирской области о восстановлении на службе, взыскания денежного довольствия, компенсации морального вреда», - сообщает Центральный районный суд Новосибирска.

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Если уволенный офицер выиграет, то может не только вернуть погоны, но и получить деньги. Заседание состоится в середине месяца, оно назначено на 16 ноября.

Напомним, что Сергея Штельмаха уволил Министр МВД России «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следом в соцсетях всплыл документ — из Следственного комитета.

«Откуда корка у тебя? Не твое дело!» - депутат Заксобрания рассказал, как у него нашли документ советника Главного госавтоинспектора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Согласно бумаге, Штельмаха и главу новосибирского управления МВД Юрия Стерликова подозревают в выдаче так называемых «непроверяшек». Прокомментировать ситуацию уволенный офицер отказался.

«Штельмах – не Александр Покрышкин» - слушатели Радио «Комсомольская правда» прокомментировали увольнение главы УГИБДД

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