2018-11-06T13:07:09+03:00
Здоровье

Новосибирская область войдет в федеральный проект по развитию санитарной авиации

Главная цель проекта — повышение доступности экстренной медицинской помощи для населения
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
В Новосибирской области появятся вертолеты с медицинским оборудованием.В Новосибирской области появятся вертолеты с медицинским оборудованием.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году Новосибирская область приступает к реализации приоритетного федерального проекта «Развитие санитарной авиации». Сегодня в регионе нет ни одного специализированного воздушного судна для оказания медицинской помощи.

— Мы можем госпитализировать пациентов из районов области в самые лучшие клиники Новосибирска, но их доставку осуществляем вертолетами гражданского назначения, не оборудованными соответствующей медицинской диагностической техникой, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проект предусматривает приобретение новых медицинских вертолетов отечественного производства с необходимым оборудованием. Также в рамках проекта запланировано строительство вертолетных площадок при медицинских организациях.

Развитие оперативной санавиации поможет существенно улучшить показатели в сфере здравоохранения и довести их до европейского уровня.

— Новосибирская область и дальше намерена участвовать во всех программах профильного ведомства в рамках реализации двух важнейших национальных проектов — «Здравоохранение» и «Демография», — заявил губернатор.

Еще больше материалов по теме: «Красный проспект, 18»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-глава новосибирского УГИБДД Сергей Штельмах подал в суд на МВД
«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе
«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум
«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа
Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»
Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации
Трассы замело: под Новосибирском экстренно вывозят снег с дорог
Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей
Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта