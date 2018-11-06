Новосибирская область войдет в федеральный проект по развитию санитарной авиации

СЕГОДНЯ 13:07 2018-11-06T13:07:09+03:00

В Новосибирской области появятся вертолеты с медицинским оборудованием. Фото: Влад КОМЯКОВ

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В 2019 году Новосибирская область приступает к реализации приоритетного федерального проекта «Развитие санитарной авиации». Сегодня в регионе нет ни одного специализированного воздушного судна для оказания медицинской помощи.

— Мы можем госпитализировать пациентов из районов области в самые лучшие клиники Новосибирска, но их доставку осуществляем вертолетами гражданского назначения, не оборудованными соответствующей медицинской диагностической техникой, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Проект предусматривает приобретение новых медицинских вертолетов отечественного производства с необходимым оборудованием. Также в рамках проекта запланировано строительство вертолетных площадок при медицинских организациях.

Развитие оперативной санавиации поможет существенно улучшить показатели в сфере здравоохранения и довести их до европейского уровня.

— Новосибирская область и дальше намерена участвовать во всех программах профильного ведомства в рамках реализации двух важнейших национальных проектов — «Здравоохранение» и «Демография», — заявил губернатор.