«Кочкарник, гребенка и стиральная доска»: новосибирский депутат высказал недовольство зимними дорогами в городе

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-06T11:55:14+03:00

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Про кочкарник, гребенку, стиральную доску и прочую наледь на дорогах города — так депутат из Новосибирска описал дороги с приходом зимы.

— Каждый год, при переходе от плюсовой к устойчивой минусовой температуре мы получаем одну и туже проблему на дорогах города. Выпадающий снег, скатывается колесами автомобилей в наледи, разбивается в «кочкарник», и при наступлении устойчивого минуса остается на дорогах в виде ледяной гребенки. Все это значительно затрудняет движение автотранспорта по городу, и здорово влияет на безопасность движения, а результат — пробки, аварии и потраченные нервы, — высказал недовольство состоянием дорог на своей странице в соцсетях новосибирский депутат Дмитрий Прибаловец.

При этом он отмечает, что ситуация повторяется каждый год.

— Интересно, для дорожных служб это новость? Что при переходе от плюса к минусу всю эту наледь необходимо убрать с улиц города, пока она не застыла в лед, и тогда уже убрать ее будет значительно труднее, а порой (как показывает практика) и вовсе невозможно?- вопрошает депутат.

Он добавляет, что, судя по работам городских служб, зима у нас каждый год наступает нежданно, и таит в себе множество удивительных открытий для дорожных служб.

— В среду минус 4 градусов. Посмотрим, поедем ли мы опять по ледяной гребенке на работу, — задает риторический вопрос депутат.