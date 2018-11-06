2018-11-06T11:32:51+03:00
Общество

«Пожарные не стали бы церемониться»: губернатор вступился за новосибирского врача, сломавшего шлагбаум

Андрей Травников просит собственников не винить доктора
Татьяна СОЛОВОВА
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Валерий Гаврилюк спешил к пациенту и сломал шлагбаум. Фото: соцсети.Валерий Гаврилюк спешил к пациенту и сломал шлагбаум. Фото: соцсети.
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Во вторник, 6 ноября, на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области прокомментировал историю врача «Скорой помощи» Валерия Гаврилюка. Напомним, медик сломал шлагбаум, чтобы попасть к тяжелобольному пациенту.

- Понятно, что бригада «Скорой помощи» оказалась в таких условиях, когда пришлось нестандартно действовать. И я надеюсь, что административная комиссия муниципалитета и собственники этой территории не будут проявлять ненужное рвение для определения вины доктора, - заявил Андрей Травников. – Я думаю, что здесь нужно властям города с участием специалистов Минздрава и Минтранса области обратить внимание на движение на внутриквартальных территориях, потому что практика установки шлагбаумов распространенная. И если бы приехал отряд пожарной службы, то они бы еще меньше стали церемониться и вообще бы этот шлагбаум снесли. И самое главное, не допускать таких конфликтных ситуаций, и при согласовании установки шлагбаумов учитывать движение спецтехники.

К слову, вступился за доктора и депутат Госдумы Борис Чернышов: он попросил у губернатора не наказывать доктора.

- Я не получал еще обращение от депутата Государственной Думы: надеюсь, что оно будет не политизированное, а действительно взвешенное, с правовой оценкой этого случая, с подкрепленными с правовой точки зрения предложениями, - подчеркнул Андрей Александрович.

Врач ломает шлагбаум, чтобы попасть к пациенту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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