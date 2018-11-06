2018-11-06T11:22:00+03:00
Общество

«На фото мне 2 года 8 месяцев»: сибирячка нашла себя на снимке известного американского фотографа

Американец Натан Фарб приехал в Новосибирск, чтобы встретиться с теми, кого снимал 40 лет назад
Надежда ЯРКОВА
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На семейном фото Светлане 2 года 8 месяцев. Фото: facebook.com/ Светланы Албаут.На семейном фото Светлане 2 года 8 месяцев. Фото: facebook.com/ Светланы Албаут.
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Жительница Новосибирска Светлана Албаут узнала себя маленькую на семейном фото 40-летней давности, сделанном американским фотографом.

— Сегодня интересный день. Мы с дочками познакомились с Натаном Фарбом. Очень богатая гамма чувств, не передать буквами, — написала на своей странице в соцсетях под фото с американским фотографом жительница Новосибирска Светлана Албаут.

Ранее мы писали, что американский фотограф Натан Фарб ищет сибиряков, которых снимал в 1978 году. Он опубликовал более 200 черно-белых снимков, на которых изображены жители столицы Сибири.

И как раз Светлана Албаут оказалось одной из тех новосибирцев, кого снимал фотограф 40 лет назад. На фото того времени она запечатлена с родителями и двумя сестрами.

— Уже отозвалось какое-то количество людей. На одном из фото я узнала родителей и себя. На фото мне 2 года и 8 месяцев, там же мои родители и сестры, — рассказала Светлана Албаут.

Она также добавила, что Натан Фарб сейчас находится в Новосибирске.

— Люди, которые сейчас видят эти фото и узнают на них себя — это очень эмоционально. Холодная война, отношения между странами, которые происходят сейчас у США с Россией — замороженные, и Натан сейчас едет сюда, чтобы показать американцам настоящих, обычных людей из России, по-моему, это здорово, — добавила Светлана.

Светлана на фото с дочерьми и американским Фото: facebook.com/ Светланы Албаут, фотограф - Алексей Цилер.

Светлана на фото с дочерьми и американским Фото: facebook.com/ Светланы Албаут, фотограф - Алексей Цилер.

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