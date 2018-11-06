Сибирячка случайно попала на съемки квартирника к гитаристу «Машины времени»

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-06T10:02:40+03:00

Сибирячка приехала в Москву по делам и оказалась на съемках квартирника. Фото: facebook.com с личной страницы Екатерины Кузнецовой.

Сибирячка снялась в передаче «Квартирник у Маргулиса» в Москве

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска случайно попала на запись музыкальной программы с ведущим Евгением Маргулисом.

— В Москве была по работе. На съемки передачи «Квартирник с Маргулисом» я попала случайно. Что там было — не могу говорить, запретили организаторы, — рассказала «КП» — Новосибирск» сибирячка Екатерина Кузнецова, отказавшись раскрывать секреты программы.

Она лишь добавила, что съемки квартирника проходили в несколько дней.

«Квартирник у Маргулиса» — музыкальная передача, ее ведущий — Евгений Маргулис — вокалист и гитарист, участник группы «Машина Времени», один из основателей и бывший участник группы «Воскресение».