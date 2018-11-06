Водитель «Тойоты» влетел в Газель на «встречке» в Ленинском районе: трехмесячный ребенок в реанимации

СЕГОДНЯ 09:46 2018-11-06T09:47:25+03:00

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В Ленинском районе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали двое детей, один из них в реанимации.

— Авария произошла сегодня, 6 ноября. Водитель 1982 года рождения за рулем минивэна Toyota Nadia, который уже ранее отказался от прохождения медосвидетельствования, но еще не лишенный прав, не было суда, и находясь за рулем машины с признаками наркотического опьянения, ехал по улице 2-й Станционной и подъезжая к улице Большая со стороны Бетонного завода выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой Газелью с прицепом, за рулем которого была женщина 1968 года рождения, — рассказал «КП» инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

В результате аварии женщина с двумя детьми была доставлена в больницу. У 5-летнего мальчика травмы уточняются, а 3-месячный ребенок, который был на руках у мамы, с тяжелейшими травмами попал в больницу, и сейчас находится в реанимации.

— Виновник аварии от медосвидельствования отказался, — добавил инспектор ГИБДД.