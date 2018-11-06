Ограбил и раздел: под Новосибирском охранник напал на инкассатора, забрав более 3 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-06T07:49:36+03:00

Охранник напал на инкассаторскую машину на дороге. Фото: МВД по Новосибирской области.

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В Новосибирской области охранник напал на инкассатора: добычей мужчины стали три миллиона рублей.

— Нападение произошло вечером 2 ноября около 19:30 на полевой дороге недалеко от села Новопокровка в Татарском районе. В инкассаторской машине мужчина, угрожая водителю пистолетом, забрал из сейфа спецавтомобиля более 3 миллионов рублей. Помимо этого, он забрал у инкассатора мобильный телефон и верхнюю одежду, после чего скрылся. Инкассатор заявил о нападении в полицию, на место выезжала следственно-оперативная группа, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Спустя 6 часов поисков в лесу возле поселка Южный сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении 32-летнего жителя Карасукского района. Во время досмотра у него был найден пистолет и 10 патронов, а также 3 миллиона 800 тысяч рублей. Выяснилось, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу.

— Возбуждено уголовное дело по статье — разбой. Мужчина задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения, — добавили в полиции.

Также сейчас устанавливаются другие возможные эпизоды преступной деятельности задержанного, совершенных на территории Татарского и соседних районов области.