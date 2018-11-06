2018-11-06T05:09:46+03:00
Дом. Семья

Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта

Новосибирский зоопарк, в свою очередь, отправил в Японию трех лисичек с большими ушами
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пять пингвинов переехали в новосибирский зоопарк из Японии. Фото: Анна Новикова.Пять пингвинов переехали в новосибирский зоопарк из Японии. Фото: Анна Новикова.
Изменить размер текста:

Новосибирский зоопарк получил из Японии пять пингвинов Гумбольдта. Они приехали из детского зоопарка Сайтама, что находится в городе Хигасимацуяма.

— Птиц уже разместили в вольере с бассейном, и сейчас они привыкают и обживаются на новом месте. Живущие здесь пингвины, и новички из Японии сейчас присматриваются друг к другу, и за ними постоянно приглядывают сотрудники зоопарка. Они внимательно наблюдают за поведением пингвинов, — рассказали в новосибирском зоопарке. — При этом биологи уверены, что период адаптации у пингвинов пройдет быстро.

В зоопарке добавили, что из Новосибирска в японский зоопарк переехали три фенека — маленькие лисицы с большими ушами. Все лисички родились в Новосибирском зоопарке, хотя, в условиях зоологических парков, фенеки размножаются редко.

Обмен животными - стандартная процедура среди зоопарков в мире. Напомним, что в Японии сейчас также живет белая медведица Шилка, которую также привезли из Новосибирского зоопарка.

Из Новосибирска в Японию уехали три фенека. Фото: Андрей Трипутень.

Из Новосибирска в Японию уехали три фенека. Фото: Андрей Трипутень.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику
Не учебная тревога: около 100 студентов эвакуированы из общежития НГТУ из-за пожара
Погода на день в Новосибирске: 6 ноября будет мокрый снег
Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона
«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке
Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах
Асфальт на снег: новосибирец снял видео о типичном для Новосибирска ремонте дорог
Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте
А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков
«Пообещали, что не спустят»: новосибирскому полицейскому грозит суд за сбитого на зебре пешехода
Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»
Может Джордан нам поможет: хоккейная «Сибирь» усилилась канадским нападающим
Стекло треснуло: летевший из Новосибирска боинг экстренно сел в Красноярске
Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей
Погода на день в Новосибирске: 5 ноября потеплеет до плюс 3 градусов
Закрыл купальный сезон: новосибирский экстремал прокатился на доске с парусом по Обскому морю
Три сотни новосибирцев собрались в центре города, чтобы провести вместе День народного единства
«Такие звереныши непонятные»: Локоть предложил убрать соболей с Красного проспекта
Наказать живодеров: собаку выкинули с окна многоэтажки — зоозащитники ищут свидетелей
Отобрал телефон у ребенка: в Новосибирске ищут пострадавших от рук уличного грабителя