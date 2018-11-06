Обмен на фенеков: в новосибирский зоопарк из Японии переехали пингвины Гумбольдта

СЕГОДНЯ 05:07 2018-11-06T05:09:46+03:00

Пять пингвинов переехали в новосибирский зоопарк из Японии. Фото: Анна Новикова.

Новосибирский зоопарк, в свою очередь, отправил в Японию трех лисичек с большими ушами

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Новосибирский зоопарк получил из Японии пять пингвинов Гумбольдта. Они приехали из детского зоопарка Сайтама, что находится в городе Хигасимацуяма.

— Птиц уже разместили в вольере с бассейном, и сейчас они привыкают и обживаются на новом месте. Живущие здесь пингвины, и новички из Японии сейчас присматриваются друг к другу, и за ними постоянно приглядывают сотрудники зоопарка. Они внимательно наблюдают за поведением пингвинов, — рассказали в новосибирском зоопарке. — При этом биологи уверены, что период адаптации у пингвинов пройдет быстро.

В зоопарке добавили, что из Новосибирска в японский зоопарк переехали три фенека — маленькие лисицы с большими ушами. Все лисички родились в Новосибирском зоопарке, хотя, в условиях зоологических парков, фенеки размножаются редко.

Обмен животными - стандартная процедура среди зоопарков в мире. Напомним, что в Японии сейчас также живет белая медведица Шилка, которую также привезли из Новосибирского зоопарка.