2018-11-06T04:23:34+03:00
Дом. Семья

«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику

Сибирячка нашла котенка породы мэй-кун на улице
Надежда ЯРКОВА
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Котик мэй-куна бродяжничал на улице, пока его не подобрали добрые люди. Фото: Наталья Ким.Котик мэй-куна бродяжничал на улице, пока его не подобрали добрые люди. Фото: Наталья Ким.
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В Новосибирске непростой котенок с тяжелой судьбой ищет заботливые руки и дом.

— Мальчишка с тяжелой судьбой, слонялся по улицам в истощении, весь запущенный. Сейчас находится на передержке, но держать его уже нет возможности. Люди не могут долечить ему сопельки, нужно показать котика хорошему специалисту, — пишет на своей странице в соцсеях жительница Новосибирска Наталья Ким, добавляя, что, если в котика вложить душу и время, он обретет шикарный вид, как и полагается таким породам.

Она уточнила, что котик очень ласковый, уже кастрирован и к лотку приучен.

— Рыжему красавцу уже сейчас нужна передержка, до пристроя, и желательно без животных, добавляет Наталья.

Кого заинтересовала информация о котике, могут позвонить по телефону Наталье: 8-962-841-36-06.

Котик ищет заботливую семью и добрых хозяев. Фото: Наталья Ким.

Котик ищет заботливую семью и добрых хозяев. Фото: Наталья Ким.

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