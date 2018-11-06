«Запущенный и в истощении»: в Новосибирске ищут заботливую семью рыжему мэй-кунчику

СЕГОДНЯ 04:23 2018-11-06T04:23:34+03:00

Котик мэй-куна бродяжничал на улице, пока его не подобрали добрые люди. Фото: Наталья Ким.

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске непростой котенок с тяжелой судьбой ищет заботливые руки и дом.

— Мальчишка с тяжелой судьбой, слонялся по улицам в истощении, весь запущенный. Сейчас находится на передержке, но держать его уже нет возможности. Люди не могут долечить ему сопельки, нужно показать котика хорошему специалисту, — пишет на своей странице в соцсеях жительница Новосибирска Наталья Ким, добавляя, что, если в котика вложить душу и время, он обретет шикарный вид, как и полагается таким породам.

Она уточнила, что котик очень ласковый, уже кастрирован и к лотку приучен.

— Рыжему красавцу уже сейчас нужна передержка, до пристроя, и желательно без животных, добавляет Наталья.

Кого заинтересовала информация о котике, могут позвонить по телефону Наталье: 8-962-841-36-06.