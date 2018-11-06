Не учебная тревога: около 100 студентов эвакуированы из общежития НГТУ из-за пожара
На тушение пожара выезжало не меньше 10 машин
В подвале общежития НГТУ случился пожар.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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ЧП произошло в одном из общежитий вуза в Ленинском районе.
— Пожарные получили сообщение о пожаре в Ленинском районе Новосибирска в понедельник, 5 ноября в 14:45. Горело в подвальном помещении общежития НГТУ по улице Космическая, 21/1, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. — На улицу из общежития были эвакуированы около 200 человек.
В результате пожара огнем повреждены деревянная внутренняя дверь и утеплитель внешней металлической двери. Пожар был ликвидирован меньше, чем за полчаса — в 15:05.
— Причины пожара устанавливаются, пострадавших нет, — добавили в ведомстве.