Погода на день в Новосибирске: 6 ноября будет мокрый снег

СЕГОДНЯ 03:32 2018-11-06T03:32:41+03:00

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Сегодня в городе будет прохладно, ожидается мокрый снег, метель, а на дорогах снежные заносы.

— Во вторник, 6 ноября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью временами осадки в виде мокрого снега, местами метель, днем мокрый снег. На дорогах местами снежные заносы и гололедица. Температура днем составит 0- минус 2 градусов, местами возможно понижение до минус 5-7 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью до 14 метров в секунду и порывами до 20 метров в секунду.

По области прогноз похожий: будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, в виде мокрого снега, снега, метели, возможно отложение мокрого снега. Днем в отдельных районах небольшой снег, на дорогах местами снежные заносы и гололедица. Днем похолодает до 0 — минус 5 градусов, местами морозы достигнут минус 10 градусов, ночью возможны заморозки до минус 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают также не сильно морозную погоду и снегопад. Температура днем около 0 градусов, к ночи опустится до минус 7 градусов. В последующие дни характер погоды сохранится, а вот в выходные ударят морозы.