2018-11-05T16:10:39+03:00
Общество

Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона

Клип снимали летом
Александра БРУНЯ
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Клип состоит из двух частей, и снимался летом, но снова появился в лентах соцсетей. Фото: скриншот видеоКлип состоит из двух частей, и снимался летом, но снова появился в лентах соцсетей. Фото: скриншот видео
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Видео школы ирландского танца Siberian Irish Dance Academy выглядит очень необычно — сибирячки решили станцевать на набережной Новосибирска. Они выбрали не только прекрасный ракурс, но и очень зажигательную музыку, известный хит Майкла Джексона. Под такой ритм усидеть на месте очень трудно.

Клип состоит из двух частей, и снимался летом, но снова появился в лентах соцсетей.

— Чем погреться в пятницу? Например, огненным летним видео! Лето скоро к нам вернется, а пока у нас большие планы на зиму, — решили на выходных порадовать своих подписчиков зажигательным видео в группе школы.

Кстати, прошедшие выходные для школы были очень плодотворными. Руководитель Siberian Irish Dance Academy 4 ноября выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам.

Сибирячки устроили ирландские танцы на набережной.

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