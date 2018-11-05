Попробуй усидеть на месте: сибирячки устроили ирландские танцы на набережной под Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 16:10 2018-11-05T16:10:39+03:00

Клип состоит из двух частей, и снимался летом, но снова появился в лентах соцсетей. Фото: скриншот видео

Изменить размер текста: A A

Видео школы ирландского танца Siberian Irish Dance Academy выглядит очень необычно — сибирячки решили станцевать на набережной Новосибирска. Они выбрали не только прекрасный ракурс, но и очень зажигательную музыку, известный хит Майкла Джексона. Под такой ритм усидеть на месте очень трудно.

Клип состоит из двух частей, и снимался летом, но снова появился в лентах соцсетей.

— Чем погреться в пятницу? Например, огненным летним видео! Лето скоро к нам вернется, а пока у нас большие планы на зиму, — решили на выходных порадовать своих подписчиков зажигательным видео в группе школы.

Кстати, прошедшие выходные для школы были очень плодотворными. Руководитель Siberian Irish Dance Academy 4 ноября выиграла чемпионат Восточной Европы по ирландским танцам.