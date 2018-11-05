2018-11-05T13:53:32+03:00
Общество

«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке

Девушки сняли провокационное видео в образе школьниц на детской площадке торгового центра в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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Откровенный танец девушек возмутил новосибирцев. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/Откровенный танец девушек возмутил новосибирцев. Фото: https://www.instagram.com/nastiyamazaluyk/
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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк вместе с ученицей, одетые в костюмы школьниц, зажигательно станцевали на детской площадке в одном из торговых центров города под трек Trevis Scott — Sicko Mode.

— Видео сняли в детском развлекательном центре в «Ауре» — в Космике. Идея снять клип и придуманные образы были спонтанными, просто хотелось примерить образ дерзких школьниц, — добавила Анастасия Мазалюк.

Видео Анастасии за два дня набрало больше 73 тысяч просмотров в инстаграме и вызвало неоднозначные эмоции у новосибирцев, кто-то хвалит, а кто-то возмущается. Вот что пишут комментаторы:

— Блин, там же маленькие дети! — негодуют одни.

— Пацан на заднем фоне начал сильнее долбить молотком, — добавляет второй.

— Образ классный, но рассинхрон страшный, — отмечает третий.

— Наши любимки, — подбадривают четвертые.

Дерзкие школьницы..

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