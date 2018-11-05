«Там же маленькие дети!»: сибирячки устроили соблазнительные танцы на детской площадке
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк вместе с ученицей, одетые в костюмы школьниц, зажигательно станцевали на детской площадке в одном из торговых центров города под трек Trevis Scott — Sicko Mode.
— Видео сняли в детском развлекательном центре в «Ауре» — в Космике. Идея снять клип и придуманные образы были спонтанными, просто хотелось примерить образ дерзких школьниц, — добавила Анастасия Мазалюк.
Видео Анастасии за два дня набрало больше 73 тысяч просмотров в инстаграме и вызвало неоднозначные эмоции у новосибирцев, кто-то хвалит, а кто-то возмущается. Вот что пишут комментаторы:
— Блин, там же маленькие дети! — негодуют одни.
— Пацан на заднем фоне начал сильнее долбить молотком, — добавляет второй.
— Образ классный, но рассинхрон страшный, — отмечает третий.
— Наши любимки, — подбадривают четвертые.
Дерзкие школьницы..