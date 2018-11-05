Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах
Музыканты Яна Рыбакова и Дмитрий Макаров из Новосибирска сняли на острове в Гонконге клип на свою песню «Eyes» и сопроводили его необычным видеорядом. Зритель ожидает, что из-под пышных ресниц сейчас он увидит прекрасные глаза… Но под ними оказываются губы.
— Мы познакомились с ребятами-операторами в Гонконге, которым понравилась наша песня. Сначала мы сняли общую картинку клипа, а потом они предложили добавить изюминку. И дошли до того, чтобы нарисовать глаз на губах, — рассказала «КП»-Новосибирск» Яна о необычном макияже.
Молодые люди уже давно работают за границей и пишут песни.
— Песня обычно пишется быстро или не пишется совсем, — отмечает Яна.- «Eyes» написала быстро, еще год назад перед поездкой в Гонконг.
Песня, по словам автора, посвящена знакомствах с людьми и новым впечатлениям.
Сибиряки сняли губы с ресницами в клипе о знакомствах.