Глаз на губы натянули: сибиряки показали необычный макияж в клипе о знакомствах

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-05T13:37:19+03:00

Зритель ожидает что из-под пышных ресниц сейчас он увидит прекрасные глаза… Фото: скриншот видео

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Музыканты Яна Рыбакова и Дмитрий Макаров из Новосибирска сняли на острове в Гонконге клип на свою песню «Eyes» и сопроводили его необычным видеорядом. Зритель ожидает, что из-под пышных ресниц сейчас он увидит прекрасные глаза… Но под ними оказываются губы.

— Мы познакомились с ребятами-операторами в Гонконге, которым понравилась наша песня. Сначала мы сняли общую картинку клипа, а потом они предложили добавить изюминку. И дошли до того, чтобы нарисовать глаз на губах, — рассказала «КП»-Новосибирск» Яна о необычном макияже.

Молодые люди уже давно работают за границей и пишут песни.

— Песня обычно пишется быстро или не пишется совсем, — отмечает Яна.- «Eyes» написала быстро, еще год назад перед поездкой в Гонконг.

Песня, по словам автора, посвящена знакомствах с людьми и новым впечатлениям.