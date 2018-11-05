2018-11-05T11:08:10+03:00
Происшествия

Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте

Уходивший от погони водитель BMW сбил пешехода и протаранил Toyota Camry напротив кинотеатра Маяковского
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "БМВ" устроил страшное ДТП в центре Новосибирска.Водитель "БМВ" устроил страшное ДТП в центре Новосибирска.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Водитель BMW устроил погром на Красном проспекте: осколки частей от машин и покалеченные люди, вот чему стали свидетелями в праздничный день новосибирцы.

Видео последствий страшной аварии появилось в интернете благодаря очевидцам. В кадре — лежащий в крови сбитый пешеход и водитель «Камри», которого от удара BMW выбросило из машины на дорогу. Сам BMW улетел по аллее на Красном проспекте и впечатался в березу. Со слов очевидцев, водитель немецкого автомобиля сильно не пострадал, а вот его жертвам сильно досталось.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 4 ноября, напротив кинотеатра Маяковского. Водитель за рулем BMW уходил от погони экипажа ДПС. Пролетая перекресток на красный свет светофора, он влетел в «Камри» и сбил человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Жуткая авария на Красном проспекте..

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