Слабонервным не смотреть: появилось видео страшного ДТП на Красном проспекте

СЕГОДНЯ 11:06 2018-11-05T11:08:10+03:00

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Водитель BMW устроил погром на Красном проспекте: осколки частей от машин и покалеченные люди, вот чему стали свидетелями в праздничный день новосибирцы.

Видео последствий страшной аварии появилось в интернете благодаря очевидцам. В кадре — лежащий в крови сбитый пешеход и водитель «Камри», которого от удара BMW выбросило из машины на дорогу. Сам BMW улетел по аллее на Красном проспекте и впечатался в березу. Со слов очевидцев, водитель немецкого автомобиля сильно не пострадал, а вот его жертвам сильно досталось.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 4 ноября, напротив кинотеатра Маяковского. Водитель за рулем BMW уходил от погони экипажа ДПС. Пролетая перекресток на красный свет светофора, он влетел в «Камри» и сбил человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.