А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков
Жители Новосибирска радуются теплому выходному понедельнику и делятся друг с другом фотографиями первых в этом году снеговиков.
Дети и взрослые с удовольствием лепят снежных баб и даже свинок. Фото: Дарья Губанова.
— Сегодня лучшая погода делать снеговика! Тепло и снежно,- пишут новосибирцы под фото со снежными фигурами.
Погода располагает сегодня к лепке. Фото: Надежда Яркова.
Фотографии со слепленными снеговиками стали появляться в соцсетях с самого утра понедельника, 5 ноября. Этому как нельзя лучше способствует сегодня и погода: днем ожидается до плюс 3 градусов, и то, что за эти дни выпало немалое количество снега. К тому же для новосибирцев неделя началась с выходного дня, поэтому многие могут посвятить свободное время прогулкам и лепке снеговиков.
Вот как новосибирцы проводят свой выходной. Фото: Анатолий Фуфачев.