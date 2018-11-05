А вместо рук — грабли: новосибирцы завалили соцсети фотографиями первых снеговиков

СЕГОДНЯ 09:54 2018-11-05T10:07:24+03:00

Сегодня во всех дворах города можно встретить снеговиков. Фото: Евгений Погодаев.

Теплая погода и выпавший в Новосибирске обильный снег сегодня как нельзя лучше располагает к лепке снеговиков

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Жители Новосибирска радуются теплому выходному понедельнику и делятся друг с другом фотографиями первых в этом году снеговиков.

Дети и взрослые с удовольствием лепят снежных баб и даже свинок. Фото: Дарья Губанова.

— Сегодня лучшая погода делать снеговика! Тепло и снежно,- пишут новосибирцы под фото со снежными фигурами.

Погода располагает сегодня к лепке. Фото: Надежда Яркова.

Фотографии со слепленными снеговиками стали появляться в соцсетях с самого утра понедельника, 5 ноября. Этому как нельзя лучше способствует сегодня и погода: днем ожидается до плюс 3 градусов, и то, что за эти дни выпало немалое количество снега. К тому же для новосибирцев неделя началась с выходного дня, поэтому многие могут посвятить свободное время прогулкам и лепке снеговиков.