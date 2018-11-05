Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»
В Новосибирской области сегодня ночью случилось смертельное ДТП с участием велосипедиста
Под Новосибирском в ночном ДТП погиб велосипедист.Фото: "КП" Архив
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Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии в Карасуке, в котором погиб велосипедист.
— Смертельная для велосипедиста авария произошла сегодня, 5 ноября в 2:21 ночи. Возле дома по улице Кутузова в городе Карасук 32-летний местный житель за рулем Toyota Probox сбил велосипедиста, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что велосипедист — мужчина 1977 года рождения, переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
В результате аварии от полученных травм он скончался на месте.
В настоящее время по данному ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.