Ночное ДТП: под Новосибирском велосипедист выехал на дорогу под колеса «Тойоты»

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-05T06:34:20+03:00

Под Новосибирском в ночном ДТП погиб велосипедист. Фото: "КП" Архив

В Новосибирской области сегодня ночью случилось смертельное ДТП с участием велосипедиста

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии в Карасуке, в котором погиб велосипедист.

— Смертельная для велосипедиста авария произошла сегодня, 5 ноября в 2:21 ночи. Возле дома по улице Кутузова в городе Карасук 32-летний местный житель за рулем Toyota Probox сбил велосипедиста, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что велосипедист — мужчина 1977 года рождения, переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

В результате аварии от полученных травм он скончался на месте.

В настоящее время по данному ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.