Может Джордан нам поможет: хоккейная «Сибирь» усилилась канадским нападающим

СЕГОДНЯ 06:01 2018-11-05T06:01:56+03:00

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Хоккейный клуб «Сибирь» подписал двухлетний контракт с 28-летним канадским нападающим Джорданом Кэроном.

— В активе Кэрона 157 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и девять в розыгрыше Кубка Стэнли. В 2009 году хоккеист был выбран в первом раунде НХЛ командой «Бостон», — говорится в сообщении хоккейного клуба «Сибирь». — Также нападающий сыграл 282 матча в АХЛ, а с 2017 года перебрался в Германию. В нынешнем сезоне провел 12 матчей, в которых набрал 11 очков.

Добавим, что вчера, 4 ноября в очередном матче Континентальной хоккейной лиги в Екатеринбурге «Сибирь» проиграла местному «Автомобилисту» со счетом 2:4.

Следующая игра новосибирских хоккеистов пройдет 12 ноября в Астане с ХК «Барыс».