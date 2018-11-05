2018-11-05T04:06:17+03:00
Происшествия

Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей

Женщина смогла спасти из горящего дома только 3-летнюю дочь, еще двое детей погибли
Надежда ЯРКОВА
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Пожар в частном доме унес жизни двоих детей.Пожар в частном доме унес жизни двоих детей.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирской области в частном доме на пожаре погибли двое детей — следователи возбудили уголовное дело.

— Как стало известно, в частном доме в городе Татарск Татарского района Новосибирской области проживала многодетная семья с тремя детьми. Утром в воскресенье, 4 ноября мужчина ушел на работу, а женщина осталась дома с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла по домашним делам из дома во двор, а через какое-то время загорелся дом. Женщине удалось спасти из огня старшую 3-летнюю дочь. Она с ребенком была доставлена в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь, двое детей — погибли, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя территориального следственного отдела и следователей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины пожара. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

— Возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности, — добавили в ведомстве. — Расследование уголовного дела продолжается.

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