Под Новосибирском вспыхнул частный дом: в огне погибли двое детей

СЕГОДНЯ 04:04 2018-11-05T04:06:17+03:00

Женщина смогла спасти из горящего дома только 3-летнюю дочь, еще двое детей погибли

Изменить размер текста: A A

В Новосибирской области в частном доме на пожаре погибли двое детей — следователи возбудили уголовное дело.

— Как стало известно, в частном доме в городе Татарск Татарского района Новосибирской области проживала многодетная семья с тремя детьми. Утром в воскресенье, 4 ноября мужчина ушел на работу, а женщина осталась дома с тремя малолетними детьми. В обеденное время женщина вышла по домашним делам из дома во двор, а через какое-то время загорелся дом. Женщине удалось спасти из огня старшую 3-летнюю дочь. Она с ребенком была доставлена в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь, двое детей — погибли, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе руководителя территориального следственного отдела и следователей. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и причины пожара. Назначена пожаро-техническая экспертиза.

— Возбуждено уголовное дело по статье — причинение смерти по неосторожности, — добавили в ведомстве. — Расследование уголовного дела продолжается.