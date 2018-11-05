2018-11-05T03:38:20+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 ноября потеплеет до плюс 3 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в первый рабочий день недели, 5 ноября
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе потеплеет до плюс 3 градусов.Сегодня в городе потеплеет до плюс 3 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня в городе ожидается небольшое потепление и осадки в виде мокрого снега, местами может быть метель.

— В понедельник, 5 ноября в Новосибирске будет облачно с прояснениями, ночью снег, местами метель, днем также мокрый снег, местами метель. На дорогах снежные заносы, гололедица. Температура днем составит плюс 1-3 градусов, ночная будет минус 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.- Ветер будет юго-западный с порывами до 21 метров в секунду.

По области также будет облачно с прояснениями, ночью снег, днем мокрый снег и дождь, местами небольшие метели, на дорогах местами снежные заносы, гололед. Ночью при прояснениях изморозь. Температура днем будет в пределах минус 1- плюс 4 градусов, ночью опустится до минус 2-7 градусов, местами возможны заморозки до минус 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам сегодня днем снегопад, и соответственно, относительно теплую погоду. Температура днем будет также с плюсом и составит 1 градус, ночью ожидается нулевая температура. В последующие дни характер погоды сильно не изменится, ожидаются обильные осадки.

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