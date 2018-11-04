Три сотни новосибирцев собрались в центре города, чтобы провести вместе День народного единства

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-04T14:29:23+03:00

В центре собралось не меньше 300 новосибирцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня в городе отмечают праздник — День народного единства, центральные улицы города перекрыты для машин и транспорта

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В воскресенье, 4 ноября в центре Новосибирска проходит торжественная программа по случаю празднования Дня народного единства. Начался он с общего молебна.

Горожан поздравили представители власти города.Фото: Андрей КОПАЛОВ

— На площади Ленина установлена сцена, на которой в 12 часов дня начался Фестиваль обычаев и традиций народов России, на улицах поставили торговые палатки, где торгуют уличной едой и напитками. На сцене с поздравлениями для новосибирцев выступили представитель президента Сергей Меняло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Анатолий Локоть. Также на площади священнослужители провели праздничный молебен. На сцену вынесли икону Казанской Божьей Матери,- рассказал КП — Новосибирск фотограф Андрей Копалов. — А после для горожан выступали новосибирские коллективы с танцами и песнями.

По словам фотографа, на площади собрались около трех сотен новосибирцев. И это несмотря на небольшой снегопад, который не помешал горожанам собраться на улице для празднования.

На площади состоялся молебен, который провели священнослужители.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Вечером на праздничной сцене выступит певец Денис Майданов.

Добавим, День народного единства — российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.