Наказать живодеров: собаку выкинули с окна многоэтажки — зоозащитники ищут свидетелей

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-04T12:14:13+03:00

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Новосибирские волонтеры ищут свидетелей вопиющего случая жестокости, когда из окна многоэтажки выкинули собачку.

Этот ужасающий своей жестокостью инцидент произошел в пятницу, 2 ноября по улице Петухова. Из окна дома №12/5 около 14 или 15 часов дня с высоты скинули собаку.

— К нам обратилась жительница третьего подъезда, третьего этажа за помощью собаке, которую кто-то выкинул под ее окна. Она растерялась и не поняла, что собаку нужно было срочно везти самой в клинику. Вторая женщина — соседка, которая сидев на лавочке, услышала за спиной как что-то упало на землю, была первой, увидевшей собаку. Она подняла голову, но не заметила закрывающегося окна, все балконы были остеклены и почти везде была возможность открыть окно. Когда собака была еще жива, она скулила и убежала под машину. Женщины занести собаку в квартиру, положив ее в коробку. Вместе они обошли соседей высших этажей, но им никто не открыл. К нашему приезду, примерно в 17:30, собака уже скончалась, — рассказали в новосибирском приюте для бездомных животных «Дари Добро».

Сейчас волонтеры приюта ищут любую информацию, о тех, кто возможно пристраивал эту черную собаку накануне Хэллоуина, потому что эту собачку ранее в доме никто не видел.

— Возможно это были не кураторы, а обычные люди, которые доверили свою собаку незнакомцам, например, с объявлений, где отдают собак в добрые руки, — добавили в приюте, отметив, что женщины, которые нашли бедное животное, вызвали полицию, чтобы написать заявление по данному факту жестокого обращения с животными.

Всех, кто что-либо знает об этой собачке или произошедшем, просят помочь в расследовании и связаться с волонтерами приюта «Дари Добро».