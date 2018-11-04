2018-11-04T10:43:24+03:00
Происшествия

Отобрал телефон у ребенка: в Новосибирске ищут пострадавших от рук уличного грабителя

Мужчина на улице отобрал телефон у ребенка и скрылся, но позже его нашли и задержали
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек отобрал телефон у ребенка, но его поймали. Фото: МВД по Новосибирской области.Молодой человек отобрал телефон у ребенка, но его поймали. Фото: МВД по Новосибирской области.
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Ограбление произошло в Ленинском районе Новосибирска, в полиции считают, что это не единственный похожий эпизод и просят откликнуться пострадавших.

— Неприятный инцидент произошел в начале этой недели, 30 октября у дома по улице Забалуева. Неизвестный отобрал у несовершеннолетнего мобильный телефон стоимостью 1,5 тысячи рублей, после чего скрылся. Родители ребенка заявили о случившемся в полицию, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ходе розыска был установлен и задержан подозреваемый в грабеже, им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 23-летний местный житель.

— Возбуждено уголовное дело по статье — грабеж. В настоящее время в полиции устанавливают другие эпизоды преступной деятельности мужчины, совершенных в Новосибирске, х- добавили в ведомстве.

Всех пострадавших и узнавших на фото обидчика, просят обратиться в полицию по телефонам: 232—86—91; 232—86—94, 232—87—00.

Полиция ищет пострадавших от разбойных действий новосибирца. Фото: МВД по Новосибирской области.

Полиция ищет пострадавших от разбойных действий новосибирца. Фото: МВД по Новосибирской области.

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