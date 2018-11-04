Одевайся так, чтобы осуждали: стиляга в мехах удивил пассажиров метро
Такой неоднозначный снимок на своей странице опубликовала группа «Мода новосибирского метро».
Молодой человек скомбинировал джинсу со вставками шкуры, типа овчины и видно, что его такой вид себя вполне устраивает. А почему бы и нет, ведь на улице уже ноябрь и снег, а мех как раз согреет и спасет от холода.
Зато среди новосибирцев его стиль одежды вызвал неоднозначные споры. Вот что думают пользователи соцсетей о внешнем виде парня:
— Клевый шмот! Как говорится одевайся так, чтобы обсуждали, — пишет один.
— У него еще другой прикид есть, он еще песни поет на весь ТЦ, и с ним можно сфотографироваться за 20 р, — добавляет второй.
— Да это же «осквернитель» с Маркса! В его арсенале много амплуа, — узнает его третий.