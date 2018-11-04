В Тибет на год: русская Барби хочет стать отшельницей и жить с монахами

СЕГОДНЯ 08:53 2018-11-04T09:08:03+03:00

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Жительница Новосибирска Юлия Кригер, которую британские журналисты за кукольные фото в инстаграме прозвали русской Барби, подумывает о переменах в своей жизни, а именно — уехать жить с монахами.

— Меня очень давно преследует одна мысль: очень хочу уехать в Тибет примерно на год, чтобы пожить с монахами, обучаясь у них духовными практиками. Я всем своим нутром чувствую насколько мне это необходимо... Уверена на все 100 что после этого буду другим человеком, который избавится от различных привязанностей, которые мешают развиваться мне, как духовной личности! — пишет Юлия на своей личной странице в соцсетях.

Она отмечает, что мысль об этом ее волнует давно, поскольку то, что происходит вокруг, и человеческие развлечения ей теперь чужды.

— Я чувствую себя не в своей тарелке находясь в подобной среде, поэтому давно уже отфильтровала круг тех, с кем общаюсь, но чувствую, как нуждаюсь в большем, поэтому приняла решение все изменить и следовать зову духа, — добавляет русская Барби.

При этом она интересуется, есть ли у нее единомышленники, кто смог бы решиться на отшельнический образ жизни, поставив крест на прошлой жизни?

Добавим, что Юлия Кригер всегда вызывает неоднозначные мнения о себе своими поступками, так, например, она снялась в фотосессии с куском мяса, хотя заявляет о себе, как о вегетарианке, и вызвала ярые обсуждения после провокационного фото с ключами от BMW.