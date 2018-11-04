2018-11-04T08:25:14+03:00
Происшествия

Береза остановила: угодивший от погони водитель BMW сбил пешехода и протаранил Toyota Camry

Водитель BMW остановился только после того, как влетел в березу на Красном проспекте
Надежда ЯРКОВА
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Водитель "БМВ" устроил ДТП и сбил человека, пытаясь скрыться от ДПС.Водитель "БМВ" устроил ДТП и сбил человека, пытаясь скрыться от ДПС.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария произошла сегодня утром, 4 ноября на Красном проспекте, недалеко от кинотеатра «Маяковский». Кроссовер BMW X5 сбил человека, устроил ДТП с Toyota Camry и протаранил дерево.

— Водитель за рулем BMW уходил от погони экипажа ДПС. Пролетая перекресток с улицей Октябрьской на красный свет светофора, он влетел в «Камри» и сбил человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», ставший свидетелем аварии. — Водитель «Камри» от удара вылетел из машины, а BMW отбросило на аллею, где кроссовер врезался в дерево, застряв в нем колесом.

На месте происшествия работают пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь. Подробности уточняются.

В итоге "БМВ" влетело в березу на аллее на Красном проспекте. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В итоге "БМВ" влетело в березу на аллее на Красном проспекте.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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