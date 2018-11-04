Береза остановила: угодивший от погони водитель BMW сбил пешехода и протаранил Toyota Camry
Авария произошла сегодня утром, 4 ноября на Красном проспекте, недалеко от кинотеатра «Маяковский». Кроссовер BMW X5 сбил человека, устроил ДТП с Toyota Camry и протаранил дерево.
— Водитель за рулем BMW уходил от погони экипажа ДПС. Пролетая перекресток с улицей Октябрьской на красный свет светофора, он влетел в «Камри» и сбил человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте», ставший свидетелем аварии. — Водитель «Камри» от удара вылетел из машины, а BMW отбросило на аллею, где кроссовер врезался в дерево, застряв в нем колесом.
На месте происшествия работают пожарные, спасатели, полиция и скорая помощь. Подробности уточняются.
В итоге "БМВ" влетело в березу на аллее на Красном проспекте.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»