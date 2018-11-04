Хорошо сработала: новосибирец застукал угонщика в своей Toyota Camry и сдал его полиции

СЕГОДНЯ 07:32 2018-11-04T07:32:39+03:00

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Житель Ленинского района сам поймал пытавшегося угнать его «Тойота Камри» мужчину.

— Инцидент произошел в субботу, 3 ноября около 2:10 ночи во дворе жилого дома по улице Блюхера. У припаркованной во дворе Toyota Camry сработала автомобильная сигнализация. На звуки сигнализации вышел 30-летний хозяин машины. Он увидел, что неизвестный, разбив переднее левое стекло, пытается завести и угнать машину, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Хозяин «Камри» сам задержал угонщика и вызвал полицию.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что подозреваемым оказался ранее не судимый 27-летний житель Заельцовского района.

— Возбуждено уголовное дело по статье — покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. С задержанного взята подписка о не выезде, — добавили в ведомстве. — Проводится расследование.